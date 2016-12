Cum afli pe loc dacă vecinul FURĂ INTERNET de la tine

Luni, 31 Martie 2014

Rețelele wifi sunt deseori sparte și niciodată nu știi câți vecini se conectează la internetul tău. Acum poți afla simplu dacă ai intruși în rețea și poți lua măsuri in numai trei pași. Descarci o aplicație pe telefon, o deschizi si alegi rețeaua ta wifi.Trei pași simpli și un minut din timpul tău pentru a afla dacă ai vreun intrus in rețeaua ta de acasă. Nu a fost până acum atât de simplu și la îndemâna oricui să afle daca cineva fură internet de la el, scrie oradesibiu.ro.Fing este o aplicatie gratuita pentru iOS y Android foarte ușor de utilizat și reușește să descopere în câteva secunde dacă există și alte dispozitive conectate la rețeaua ta wifi, pe lângă ale tale. Trebuie doar să o descarci, o deschizi și îți arată direct toate aparatele care sunt conectate la rețea, alături de adresele MAC, fabricant, model și numele proprietarului, dacă acesta este introdus în dispozitiv.De exemplu, dacă ai în casă un smarphone Samsung, un laptop Acer, o imprimantă wifin și un televizor inteligent, le vei vedea pe aplicatie. Dacă pe lângă acestea mai apare un laptop HP, un Ipad sau un alt telefon, înseamnă că cineva îți folosește Internetul și navigheaza gratis pe rețeaua ta.Dacă ai descoperit vreun aparat necunoscut în rețeaua ta wifi, poți să limitezi accesul din routerul tău, punand un filtru pe adresele MAC, proprii fiecărui dispozitiv. Afli adresele MAC cu ajutorul aplicatiei Fing, le notezi si apoi le introduci pe ale tale in adresele MAC permise de router. Niciun alt dispozitiv nu se va mai putea conecta la rețeaua ta, exceptand aparatele tale.