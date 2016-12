Cosmote şi Romtelecom dispar de pe piaţă - cine le înlocuieşte

Cosmote și Romtelecom dispar de pe piață - cine le înlocuiește

Joi, 08 Mai 2014

În cadrul adunării generale a grupului elen OTE, ce controlează operatorii de telefonie Cosmote și Romtelecom în România, grupul german Deutsche Telekom și-a impus punctul de vedere. A fost aprobat un acord de licențiere între cele două companii românești afiliate OTE și Deutsche Telekom ce va duce la schimbarea brandurilor sub care sunt oferite serviciile în țara noastră. Astfel, Cosmote se va transforma în T-Mobile, iar Romtelecom în T-Home.Acest rebranding ar trebui să intre în vigoare începând din data de 12 septembrie. În practică, ne așteptăm ca cele două companii românești să-și schimbe imaginea, pentru a putea concura cu subsidiarele altor grupuri internaționale: Orange, Vodafone și UPC. De asemenea, ele vor avea de dus o luptă dură și RCS&RDS, ce controlează piețele de conexiune fixă la Internet și cablu TV.Vă amintim că grupul OTE a obținut o licență de telefonie mobilă în România în anul 1998 și a lansat serviciile în anul 2000 sub brandul Cosmorom. Acesta a ajuns aproape în faliment în anul 2005 și a fost preluat de Cosmote, grupul de telefonie mobilă ce face parte din OTE. Operațiunile pe piață au fost relansate la finalul anului 2005 sub brandul Cosmote. Mai multe detalii despre rebrandig-ul celor două companii puteți citi în materialul de la sursă.