Compania Nokia dă în judecată Apple Inc

Ştire online publicată Miercuri, 21 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Nokia a anunțat miercuri că a dat în judecată Apple Inc, pe care o acuză de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Mai exact, fabricantul iPhone nu a respectat, potrivit Nokia, 32 de patente de tehnologie.La rândul său, Apple dăduse în judecată marți două companii, Acacia Research Corp și Conversant Intellectual Property Management Inc, pe care le acuză că au colaborat cu Nokia pentru a obține în mod incorect și necompetitiv, prin presiuni, venituri exorbitante de la Apple.Nokia s-a adresat justiției din mai multe orașe din Germania (Dusseldorf, Mannheim și Munchen), precum și curții districtuale pentru estul Texasului, din Statele Unite.Acuzațiile de nerespectare a patentelor se referă la ecrane, interfețe, software, antene, procesoare și codarea video.Nokia este în curs de a formula plângeri și în alte jurisdicții, precizează un comunicat al companiei, potrivit Digi24.ro.Nokia și Apple încheiaseră un acord de licență în 2011. Licența acoperea unele patente aflate în portofoliul Nokia Technologies. Ulterior, susține Nokia, Apple a refuzat ofertele pentru a extinde licența și asupra altor invenții patentate de Nokia, pe care Apple le folosește la multe dintre produsele sale.Odată cu achiziționarea tuturor acțiunilor la NSN în 2013 și a preluării companiei Alcatel-Lucent în 2016, Nokia deține acum trei portofolii de proprietate intelectuală, care includ patente pentru tehnologii folosite la smartphone-uri, tablete, laptopuri și alte echipamente similare.În ultimii 20 de ani, arată Nokia într-un comunicat, compania a investit peste 115 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare.„Prin investițiile noastre susținute în cercetare și dezvoltare, Nokia a creat sau a contribuit la multe tehnologii fundamentale folosite azi în echipamentele mobile, inclusiv în produsele Apple. După mai mulți ani de negocieri prin care am încercat să ajungem la un acord care să acopere legal folosirea de către Apple a acestor patente, acum a sosit momentul să acționăm pentru a ne apăra drepturile”, declară Ilkka Rahnasto, șeful departamentului pentru patente din Nokia.Deocamdată nu există o reacție oficială a Apple în legătură cu demersul pe care Nokia l-a făcut în justiție.