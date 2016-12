Cercetătorii au reuşit să inverseze procesul de îmbătrânire la şoareci şi estimează teste pe oameni peste 10 ani

Cercetătorii au reușit să inverseze procesul de îmbătrânire la șoareci și estimează teste pe oameni peste 10 ani

Oamenii de stiinta au aratat ca este posibil sa reverseze imbatranirea la animale si estimeaza ca peste 10 ani ar putea incepe testele umane, scrie hotnews.ro.Folosind o tehnica noua care intoarce celulele adulte in forma lor embrionara, cercetatorii de la Institutul Salk din California au aratat ca este posibila inversarea imbatranirii la soareci, permitandu-le animalelor sa arate mai tinere si prelungindu-le durata de viata cu 30%.Tehnica presupune stimularea a patru gene, deosebit de active in perioada dezvoltarii intrauterine. S-a constatat ca procedura are efecte si asupra celulelor umane, in conditii de laborator.Cercetatorii spera ca in cele din urma sa poata crea un medicament care sa poata imita efectul genelor descoperite si care sa poata fi administrat pentru a incetini si chiar inversa procesul de imbatranire. Acestia spun ca va dura in jur de 10 ani pentru a ajunge la teste umane."Un studiu arata ca este posibil ca imbatranirea sa nu trebuiasca sa mearga intr-o singura directie. Cu o modulare atenta, imbatranirea ar putea fi inversata", spune dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte, profesor in cadrul Laboratorului Salk."Evident, soarecii nu sunt oameni si stim ca procesul de intinerire va fi mult mai complex la o persoana. Insa acest studiu arata ca imbatranirea este un proces foarte dinamic si plastic, prin urmare va fi mai deschis la interventii terapeutice decat se credea anterior", a adaugat profesorul.Cerectatorii stiau de mai multa vreme ca aceste 4 gene, cunoscute colectiv drept factorii Yamanaka, pot sa intoarca celulele adulte in stadiul de celule stem, de unde pot creste in orice parte a corpului.Insa s-au temut intotdeauna ca acest lucru ar putea sa afecteze organele facute din acele celule si chiar ar putea declansa afectiuni precum cancerul.S-a descoperit insa ca stimularea intermitenta a acestor celule inverseaza imbatranirea, fara a provoca efecte secundare periculoase.La soarecii care sufera de boala imbatranirii premature, tratamentul a contracarat semnele de imbatranire si a crescut durata vietii cu 30%. Daca ar functiona similar in cazul oamenilor, le-ar putea permite sa traiasca peste 100 de ani.La soarecii sanatosi, terapia a ajutat organele afectate sa se refaca mai usor."In alte studii, cercetatorii au reprogramat complet celulele pana in stadiul stem", spune co-autorul principal al studiului, Pradeep Reddy, cercetator asociat in cadrul Salk."Insa aratam, in premiera, ca prin suprimarea acestor factori pe o perioada scurta de timp, putem mentine identitatea celulei, inversand semnele distinctive asociate cu imbatranirea", spune Reddy.Aceasta descoperire ar putea ajuta, de asemenea, oamenii sa ramana sanatosi pentru mai multa vreme. Imbatranirea populatiei inseamna ca riscul de a dezvolta boli asociate cu inaintarea in varsta, cum ar fi dementa, cancerul si bolile de inima, creste si el. Dar, in cazul in care organismul ar putea fi pastrat tanar pentru mai multa vreme, atunci ar putea fi prevenite, timp de mai multe decenii, un numar de boli mortale.