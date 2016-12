Cele mai căutate cuvinte pe Google în 2013 în România. Iată topurile căutărilor

Ştire online publicată Marţi, 17 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Google România a prezentat marți topurile cu cele mai populare căutări din acest an în clasamentul „Zeitgeist 2013” („spiritul vremurilor” în germană). Bacalaureatul a fost un subiect de mare interes în România, motiv pentru care „rezultate bac 2013” a fost cea mai populară căutare pe versiunea locală a motorului de căutare Google Search în acest an.În top trei cele mai populare căutări, urmează „Paul Walker” și „Black Friday 2013”. Numele actorului din „Fast and Furious” Paul Walker a ajuns pe locul doi în topul anual în doar câteva săptămâni, după ce a murit în urma unui accident de mașină. De asemenea, Walker este cea mai populară persoană de pe Google, urmat în clasament de Sergiu Nicolaescu.„Căutările în trend din anul 2013 arată un interes crescut pentru educație, showbiz și divertisment”, transmite compania, într-un comunicat remis gândul.Căutări populare:1. rezultate bac 20132. Paul Walker3. Black Friday 20134. Suleyman Magnificul5. Loto 6/496. Eurovision 20137. filme 20138. Tranquila9. titularizare 201310. horoscop 2013Persoane populare:1. Paul Walker2. Sergiu Nicolaescu3. Ramona Fabian4. Mica Abracadabra5. Dana Nicolaescu6. Cezar Ouatu7. Gigi Becali8. Roger Waters9. Nicole Cherry10. Irina PetrescuConcerte populare:1. Festivalul Enescu2. Electric Castle3. concert Depeche Mode4. concert Roger Waters5. concert Sting6. concert Rammstein7. concert Iron Maiden8. concert Hurts9. Peninsula10. concert Andrea BocelliCele mai populare căutări „Ce este...”:1. ce este fainosag2. ce este aflatoxina3. ce este hemofilia4. ce este quinoa5. ce este mcv6. ce este schengen7. ce este halloween8. ce este gazpacho9. ce este ramadanul10. ce este nfcCele mai populare căutări „Cum se...”:1. Cum să slăbesc?2. Cum să pozezi3. Cum să coși4. Cum să meditezi5. Cum se zugrăvește6. Cum să construiești7. Cum sa economisești8. Cum să pictezi9. Cum să tunzi10. Cum se sudeazăCele mai populare filme:1. Django Unchained2. Iron Man 33. Pacific Rim4. Man of Steel5. Despicable Me 26. The Hobbit7. Elysium8. Argo9. Gravity10. Pozitia CopiluluiTop căutări muzee:1. Muzeul Antipa2. Muzeul Taranului Roman3. Muzeul Satului4. Muzeul de Istorie5. Muzeul Satului Sibiu6. Muzeul Luvru7. Muzeul de Arta8. Muzeul Brukenthal9. Muzeul de Geologie10. Muzeul MilitarTop căutări emisiuni de televiziune:1. Romanii au Talent2. Vocea Romaniei3. Acces Direct4. Un Show Pacatos5. Bingo Romania6. Happy Hour7. Next Star8. Super Bingo Metropolis9. Dansez pentru Tine10. X FactorCele mai populare evenimente sportive:1. Steaua Ajax2. Steaua Chelsea3. Romania Grecia4. Romania Ungaria5. Romania Turcia6. Romania Estonia7. US Open 20138. Australian Open 2013Top căutări facultăți:1. Facultatea de Drept2. Facultatea de Geografie3. Facultatea de Psihologie4. Facultatea de Litere5. Facultatea de Medicina6. Facultatea de Sociologie7. Facultatea de Biologie8. Facultatea de Istorie9. Facultatea de Agronomie10. Facultatea de BusinessGadgeturi populare:1. Samsung Galaxy S42. iPhone 5s3. Nokia Lumia 5204. Huawei Ascend P65. HTC One6. Nokia Asha 3027. LG Optimus l78. HTC One A9. iPhone 610. Sony Xperia Z