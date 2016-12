Cele mai aşteptate JOCURI DIN 2014

Cele mai așteptate JOCURI DIN 2014

Ştire online publicată Marţi, 07 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

PlayStation 4 și Xbox One au fost deja lansate, înregistrând vânzări mult peste așteptări, aspect care, împreună cu revenirea în prim plan a PC-ului ca platformă de gaming, oferă perspective încurajatoare pentru o industrie aflată într-un evident declin. Dovada o fac numeroasele jocuri ce urmează să fie lansate în cursul acestui an, parcă mai multe și mai interesante ca niciodată.Iată câteva dintre cele mai așteptate jocuri pentru PC și console programate pentru 2014:Dezvăluit la E3 2013, The Crew este un joc cu mașini ce încearcă să elimine pe cât posibil limitările genului: jucătorii nu vor avea la dispoziție obișnuitele trasee predefinite sau o porțiune geografică limitată pentru explorare. În schimb, aceștia vor putea traversa întreaga suprafața a Statelor Unite ale Americii, cu toate drumurile și autostrăzile aferente. Bineînțeles că nu o vor face singuri, numele jocului sugerând principala sa caracteristică: posibilitatea de a aborda The Crew alături de prieteni, în echipe ce se vor putea întâlni și confrunta pe imensa hartă din joc.Criticile primite de Diablo III au stat la fundația viitorului Reaper of Souls, echipa de la Blizzard fiind determinată să corecteze neajunsurile jocului original prin intermediul acestui expansion. Pe lângă îmbunătățirile sistemelor inițiale și modificările de gameplay, principalele noutăți cu care Reaper of Souls face cu ochiul sunt un nou act al poveștii (cel de-al cincilea), în care în luminile reflectoarelor va ieși Malthael, Îngerul Morții, precum și o nouă clasă de personaje - Crusader-ul. Cei care nu doresc să mai fie limitați de necesitatea de a fi conectați la Internet în timp ce joacă vor putea apela la ediția de PlayStation 4 a jocului, ce urmează să fie inclusă în pachetul Diablo III Ultimate Evil Edition.The Order: 1886 este unul dintre titlurile care ne-a atras atenția grație prezentării la care am asistat anul trecut cu ocazia Gamescom 2013. Lipsa detaliilor suplimentare despre acest joc exclusiv pentru PlayStation 4 ne-a determinat însă să-l plasăm totuși în partea de jos a clasamentului nostru. Ce știm totuși pare destul de promițător: vom avea parte de un third person shooter a cărui acțiune se va desfășura în Londra sfârșitului de secol al XIX-lea, o echipă de "vânători de fantome" moderni confruntându-se cu atacuri supranaturale.În mod normal, un nou joc al seriei Metal Gear Solid s-ar fi plasat mult mai sus într-un astfel de clasament. Din păcate, Ground Zeroes nu este decât prologul lui Metal Gear Solid V, cu un timp limitat de gameplay. Chiar și așa, jucătorii vor avea ocazia de a se familiariza cu noile mecanici de joc (mediu open world, vehicule controlabile etc.), acestea urmând să fie duse la maturitate în The Phantom Pain, "grosul" experienței Metal Gear Solid V, ce nu are încă o dată de lansare stabilită.După eșecul lui Dragon Age 2, echipa producătoare de la BioWare a luat o pauză prelungită, în încercarea de a nu mai repeta greșelile trecutului cu viitorul Dragon Age: Inquisition. Pentru început, sistemul de luptă va fi serios îmbunătățit, modul de vizualizare tactic urmând a fi implementat în toate cele cinci versiuni ale jocului, și nu doar în ediția pentru PC așa cum s-a întâmplat în titlurile anterioare. De asemenea, departamentului grafic îi va fi aplicat un upgrade evident, Dragon Age: Inquisition urmând să utilizeze motorul grafic Frostbite 3.Mad Max este încă unul dintre jocurile pe care am avut ocazia să le vedem în spatele ușilor închise la Gamescom 2013, această prezentare fiind principalul motiv pe care l-am inclus în fruntea primei părți a listei noastre de jocuri așteptate în 2014. Acțiune open-world, lupte cu mașini, multiple moduri de a aborda situațiile și o prezentare grafică de excepție: acestea sunt ingredientele cu care Mad Max va încerca să ne cucerească în cursul acestui an.