Cea mai lungă aeronavă din lume a zburat pentru prima dată

Ştire online publicată Vineri, 19 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai lungă aeronavă din lume a efectuat cu succes, în Marea Britanie, primul test de zbor. Airlander 10 este un hibrid: jumătate avion, jumătate dirijabil umplut cu heliu. Are 92 de metri lungime, cu 15 mai mult decât cel mai mare avion de pasageri din lume, dar cântărește numai 20 de tone.Performanțele aeronavei sunt uluitoare: poate sta până la trei săptămâni în aer, ajunge la șase kilometri deasupra solului, nu are nevoie de piste speciale și poate transporta încărcături agabaritice. Utilitatea sa principală este militară, dar poate fi folosit și pentru intervenții în situații de criză.Airlander are însă o poveste interesantă în spate. A fost dezvoltat de Hybrid Air Vehicles, o companie britanică. Armata americană i-a observat imediat potențialul de aplicație militară și a preluat proiectul pentru o sută de milioane de dolari. A investit apoi încă vreo trei sute de milioane pentru a-i dezvolta capacitățile de supraveghere și monitorizare, dat fiind că este un aparat care poate să zboare neîntrerupt și trei săptămâni fără echipaj uman, potrivit Digi.24.ro.Însă în 2013, guvernul american a tăiat cheltuielile militare și unul dintre proiectele sacrificate a fost Airlander. Dezvoltatorii britanici, cei care au avut ideea de la început, l-au recumpărat pentru doar 300.000 de dolari. Asta după ce îl vânduseră prima dată cu 100 de milioane de dolari. Nu au primit ce dezvoltase US Army în jurul acestui proiect, dar profitul afacerii este uriaș.Între timp, Hybrid Air Vehicles a atras în acest proiect mai mulți investitori privați, de la care a strâns peste 40 de milioane de dolari. Unul dintre cei care a băgat bani este Bruce Dickinson, vocalul trupei de heavy metal Iron Maiden, un pilot profesionist și deținător al unei companii care oferă servicii de mentenanță pentru aeronave, în Țara Galilor.