Câteva trucuri pentru cele mai bune selfie-uri

Ştire online publicată Duminică, 24 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai obișnuit să îți faci poze când te afli în vacanță sau seara, în club, și nu de fiecare dată ai fost mulțumit de calitatea imaginii? Există câteva trucuri care te pot ajuta să ieși în fotografie așa cum îți dorești. Vezi cele mai importante sfaturi, oferite de GadgetReport.ro1.Scoate husa de la telefon! Chiar dacă îți sună ciudat, există mulți oameni care încearcă să își facă poze cu husa pusă pe senzorul de cameră. Multe dintre ele au un plastic transparent în zona respectivă însă care blurează imaginea. Așa că verifică-l!2.Șterge senzorul foto înainte să faci o fotografie! De la transpirație sau de la amprente, este posibil ca senzorul să fie acoperit cu murdărie, astfel încât imaginile captate să arate foarte prost.4.Incearcă să ții mâna cât mai fermă. Orice tremurat va face ca imaginea să nu iasă conform așteptărilor, mai cu seamă daci faci poze cu camera mai puțin performantă, de pe fața telefonului.5.Apropo de senzori. Caută să faci selfie-urile cu camera principală, cea de pe spatele telefonului. Știu că îți este dificil, pentru că nu te vezi în timp real, însă calitatea imaginii va fi incomparabil mai bună.6. Dacă ești într-un club și este întuneric, este absolut necesar să folosești camera de pe spate! Are blitz și te vei vedea în fotografii. În plus, mergi în setări și selectează modul de fotografiere pe timp de noapte. O să vezi că pozele tale arată mult mai bine.7. Setează funcția HDR ca fiind activă. Îmbunătățește calitatea imaginii și îi dă un plus de culoare și strălucire.8. Folosește-te cu încredere de funcția care elimină efectul de tremurat a mâinii. Îți va fi de folos mai ales în locurile aglomerate.9. Atunci când îți faci un selfie și folosești camera principală, încearcă modul burst shot sau best picture. Smartphone-ul îți va face mai multe fotografii instant dintre care o vei putea alege pe cea mai bună.10. Folosește-te de soft-urile telefonului pentru a prelucra fotografia. Joacă-te puțin pe expunere, accentuează culorile, background-ul, luminozitatea, dă-i un decor. Vei descoperi că fotografiile vor căpăta un alt look, mult mai atractiv decât poza clasică.