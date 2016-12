Browserul Opera a fost cumpărat de chinezi

Miercuri, 10 Februarie 2016

Grupul norvegian Opera Software, dezvoltatorul browser-ului de Internet cu același nume, a acceptat, miercuri, să fie preluat de un consorțiu de companii chineze cu suma de 10,5 miliarde coroane norvegiene (1,23 miliarde dolari), informează Bloomberg, potrivit Agerpres.Prețul de 71 de coroane (8,29 dolari) pentru fiecare acțiune Opera oferit de consorțiul chinez este cu 46% peste cotația de 48,77 coroane (5,72 dolari) înregistrat de titlurile Opera la închiderea sesiunii bursiere din 5 februarie, când au apărut primele informații privind o eventuală preluare. În aceste condiții, boardul Opera a decis, în unanimitate, să o recomande acționarilor.Consorțiul de companii chineze este condus de fondul de private equity Golden Brick Capital Management și include producătorul de jocuri Kunlun Tech, precum și furnizorii de soluții de securitate pe Internet Qihoo 360 Technology și Yonglian Investment. În urma preluării, Opera va dobândi accesul la noi surse de finanțare, precum și la noi utilizatori în China."Dacă vă uitați la partenerii industriali, vedeți că este vorba de un ecosistem. Acesta este cuvântul cheie pentru că noi concurăm cu nume mari, precum Facebook, Google și Apple. Să concurezi împotriva unui ecosistem este foarte greu. Acum am devenit parte a unui ecosistem care ni se potrivește", a declarat președintele Opera Software, Sverre Munck.Opera Software are peste 350 de milioane de utilizatori la nivel mondial, iar browser-ele sale sunt incluse în dispozitivele produse de fabricanții de smartphones, precum Samsung Electronics Co și Xiaomi Corp. Potrivit datelor NetMarketShare.com., browser-ul Opera Mini controla luna trecută aproximativ 7,3% din piața dispozitivelor mobile, fiind devansat de Google Chrome (42%), Safari (34%) și de browser-ele Android cu 11,1%.