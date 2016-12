Bombă pe piața site-urilor de vânzari online: eMag A CUMPĂRAT PC Garage

Vineri, 15 Aprilie 2016

Magazinul online și offline, PC Garage, a fost preluat de către eMag, anunțul fiind făcut de către companie. Acesta a fost dezvoltat de către antreprenorul Marius Ghenea, informează Ziarul Financiar.“Această tranzacție reprezintă trecerea PC Garage într-o etapă superioară din punctul de vedere al dezvoltării business-ului, în România și regional. În plus, este o recunoaștere atât a valorii echipei PC Garage, condusă excelent de colegul și asociatul meu Traian Cristea, cât și a modelului de business specializat al companiei, o construcție solidă și pe termen lung, începută în 2005 de antreprenorul fondator, Gabi Vasile și continuată de Traian și colegii noștri de echipă începând din 2009”, a spus Marius Ghenea, fondatorul PC Garage.Chiar dacă această preluare a fost făcută, brandul PC Garage va continua să meargă în același fel ca până acum, el fiind condu de către directorul general Traian Cristea."PC Garage este un nume puternic și apreciat care a reușit să crească prin servicii bune oferite clientului, prin specializare și cunoaștere foarte bună a produsului și a industriei. Apreciez comunitatea puternică din spate și oamenii talentați din echipă. Având în vedere creșterea industriei de jocuri peste tot în lume și poziționarea foarte bună a PC Garage în această zonă, vom investi în dezvoltarea regională și creșterea gamei de produse și servicii", a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.Directorul general al PC Garage, Traian Cristea a mai precizat că brandul său stă foarte aproape de clienții săi, fiind făcută o adevărată comunitate.“În cei 11 ani de când e pe piață, PC Garage și-a creat reputația de specialist în soluții de IT și gaming, care stă foarte aproape de clienți printr-o comunitate pasionată. Am ajuns la un punct în care ne-am dorit să ne dezvoltăm mai departe și eMAG este cel mai bun partener pe care îl puteam avea. Împărtășim multe valori și dorința de a le oferi clienților cele mai bune servicii. Acum vom putea beneficia de know how-ul lor pentru a duce filosofia PC Garage pe piețe noi”, a mai spus Traian Cristea.