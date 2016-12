Blackview BV5000, cel mai rezistent telefon din lume

Duminică, 13 Decembrie 2015

Vrei un smartphone cu configurație de ultimă generație, cu o autonomie de o săptămână și pe care să nu-ți fie teamă să-l scapi din mână? Pentru asta a fost inventat Blackview BV5000!Este unul dintre cele mai interesante smartphone-uri chinezești pe care le-am prezentat pe GadgetReport.ro și pe care îl puteți cumpăra într-o promoție exclusivă, cu numai 130,99 de dolari, cu cuponul BV5000, de pe GearBest.com.Ce primești de cei 500 de lei? Nici nu îți vine să crezi, vorba reclamei.Un smartphone cu un ecran IPS de 5 inchi, cu rezoluția HD (1280 x 720 pixeli), prins într-o carcasă cu care poți să bați cuie! Rezistentă la apă, praf și șocuri, potrivit gadgetreport.ro.În carcasa demnă de dotare pentru armată, avem un procesor MTK6735 64bit Quad Core 1.0GHz care rulează, împreună un 2 GB de RAM, un Android 5.1 pur, fără aplicații nesolicitate.Telefonul are 16 GB spațiu de stocare, care poate fi extins până la 32 GB cu un card SD.Blackview BV5000 are două camere, una principală de 8 MP, interpolată la 12 MP, capabilă să filmeze în Full HD și o alta de selfie de 2 MP, crescută prin interpolare la 5 MP.Telefonul are Bluetooth 4.0, intră pe internet prin WiFi: 802.11b/g/n, este compatibil 4G și are, ca orice telefon de ultimă generație, A-GPS, GPS, Gravity Sensor, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor și radio în FM.Cum era de așteptat, Blackview BV5000 are o baterie gigantică, de 5000mAh, capabilă să-i asigure o autonomie de până la o săptămână. Mai mult, poți folosi telefonul pentru a încărca și alt gadget, fără probleme.