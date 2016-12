Atenţie! Iată ce înşelătorie circulă pe Facebook zilele acestea

Atenție! Iată ce înșelătorie circulă pe Facebook zilele acestea

Ştire online publicată Luni, 20 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook găzduiește zilele acestea o nouă înșelătorie, sub forma unei postări intitulate "Uită-te la ce poartă fata asta pe plajă, în fața a mii de oameni", însoțită de o poză care înfățișează o tânără îmbrăcată extrem de sumar.Un clip spam se răspândește cu repeziciune pe rețeaua de socializare Facebook după ce mii de oameni s-au lăsat păcăliți și au dat click pe un link care conține o poză cu o tânără atrăgătoare îmbrăcată sumar, scrie Metro.co.uk.Titlul postării este "Uită-te la ce poartă fata asta pe plajă, în fața a mii de oameni" (Look what this girl is wearing at the beach in front of thousands of people!), iar cei care dau click pe el sunt purtați spre o pagină de Facebook care conține un filmuleț.În realitatea, atât pagina de Facebook cât și filmulețul sunt falsuri. Mai îndată, de îndată ce utilizatorii dau click pe respectiva postare, ea este publicată automat pe wall-urile lor și ajunge în news feed-urile prietenilor, răspândindu-se astfel mai departe.Scopul înșelătoriei este să ducă trafic web către alte site-uri, anunță realitatea.net.