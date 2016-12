Apple construieşte o MAŞINĂ!

Apple construiește o MAȘINĂ!

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Apple Inc. lucrează de ceva timp în secret la producerea unei mașini și dorește să înceapă producția până în 2020.Termenul prezintă agresivitatea acestui proiect și ar putea să pregătească terenul pentru duelul cu Tesla Motors Inc și General Motors Co, ambele având ca țintă lansarea în 2017 a unui vehicul electric ce ar funcționa 300 de kilometri dupa o încărcare și care ar urma să coste sub 40.000 de dolari, scrie bloomberg, citat de yoda.ro.