Apple a primit autorizația de a testa vehicule autonome în California

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Grupul informatic american Apple Inc. a primit autorizatia de a testa autovehicule autonome in statul California a anuntat vineri Department of Motor Vehicles, Autoritatea de reglementare a transporturilor din SUA, anunt care a alimentat speculatiile ca producatorul telefoanelor iPhone se pregateste sa se alature companiilor care intentioneaza sa lanseze autovehicule autonome, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Autorizatia acordata Apple permite grupului sa efectueze teste cu trei vehicule cu un numar de sase soferi, a informat Department of Motor Vehicles. Autoritatea de reglementare a precizat ca cele trei vehicule sunt masini Lexus RX450h produse in 2015.Desi Apple nu a recunoscut niciodata pana acum ca este interesat sa produca automobile , in ultimii ani grupul a recrutat zeci de experti in industria auto iar autorizatia emisa de DMV ofera un indiciu cu privire la planurile Apple."Aceasta confirma ceea ce se zvonea de multa vreme, Apple analizeaza posibilitatea de a intre pe segmentul autovehiculelor autonome" a declarat Chris Theodore, fost vice-presedinte la Ford Motor Company si Chrysler. Acordarea acestei autorizatii pentru efectuarea de teste nu inseamna insa in mod automat ca Apple vrea sa construiasca un automobil. "Ar putea fi vorba de software sau de hardware care are legatura cu tehnologia vehiculelor autonome" a apreciat Chris Theodore.