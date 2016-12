Apple a lansat o versiune îmbunătățită a playerului iPod touch

Miercuri, 15 Iulie 2015

Grupul informatic american Apple Inc a lansat miercuri pe piață o versiune îmbunătățită a playerului iPod touch, într-un moment în care producătorul telefoanelor iPhone vrea să crească popularitatea noul său serviciu de muzică online, transmite Agerpres.ro.iPod a fost un player portabil revoluționar în anul 2001 când a fost introdus, însă în ultimii ani a fost înlocuit de smartphone-uri.Noul iPod touch are același chip A8 ca și telefonul mobil iPhone 6, o cameră iSight de 8 megapixeli. În plus, noile modele de iPod vor fi disponibile în opt culori, inclusiv auriu, silver, roz, roșu și gri.Apple a precizat că noul iPod va fi comercializat începând de miercuri la un preț de 199 de dolari pentru modelul cu o memorie de 16GB, 249 de dolari pentru modelul de 32GB și 299 de dolari pentru modelul de 64GB. În plus, pentru prima dată Apple a lansat și un model de iPod cu o memorie de 128 GB la un preț de 399 de dolari.În ultimul trimestru al anului trecut Apple a vândut doar 2,6 milioane playere iPod, de pe urma cărora a câștigat 410 milioane de dolari. Este vorba de o mică parte din veniturile totale de 42,1 miliarde de dolari înregistrate de Apple în acel trimestru, venituri care au fost asigurate în mare parte de vânzările de telefoane iPhone.