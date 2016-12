Apple a lansat noul iOS 8. Ce îmbunătăţiri au fost aduse pe noul sistem

Apple a lansat noul iOS 8. Ce îmbunătățiri au fost aduse pe noul sistem

Joi, 05 Iunie 2014

Apple a prezentat noul sistem de operare iOS8, ce va echipa in curand telefoanele iPhone si tabletele iPad. Sotfware-ul vine cu o multitudine de inovatii si aplicatii interesante, in premiera mondială. Acesta include o interfata redesenata care permite utilizatorilor, printre altele, sa raspunda instant unui mesaj prin swipe down, si sa caute un contact favorit prin dublu-click.Noul iOS 8 aduce si o noua versiune de tastatura, QuickType, ce permite auto-suggestions prin intermediul interfetei predictive.Altfel spus, iti va completa cuvintele chiar de la primele litere scrise si sa le trimiti inclusiv la mai multe persoane in acelasi timp, prin noul “Group Messages”. Prin aceasta noua facilitate, vei putea trimite chiar si mesaje audio.O alta functie interesanta este “Continuity” care iti permite, de exemplu, sa preiei apelurile de pe iPhone direct pe calculatorul tau Mac, prin microfon si boxe.“Health” este o alta aplicatie care este inclusa in noul iOS8 si care va monitoriza toate informatiile privind starea ta de sanatate. Iar daca ai probleme medicale, vei putea folosi HealthKit, o aplicatie care iti va face legatura cu institutia medicala unde ai abonament. Mai multe amanunte si primele clipuri video de prezentare a noului sistem de operare iOS8 vedeti pe GadgetReport.r