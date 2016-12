Apple a înregistrat trei domenii web care alimentează zvonurile despre o viitoare mașină ”iCar”

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Apple vrea să înceapă să construiască mașini. Astfel, Domeniile Apple.car, apple.cars și apple.auto au fost înregistrate de gigantul IT Apple Inc.. Astfel, au fost alimentate zvonurile de posibila introducere pe piață a unui automobil sub marca cunoscutei companii, potrivit Automotive News.Anterior s-au mai auzit zvonuri despre o mașină Apple, iar acum ies din nou la iveală odată cu această știre.Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani, Apple a recrutat specialiști din domeniul auto de la companii de renume, precum Ford, Mercedes-Benz și Tesla Motors, ceea ce ar alimenta ipoteza unei așa-zise ”iCar”.Totuși, este greu de crezut că Apple va sta indiferentă la intențiile Google de a juca tot mai tare în industria auto.