Anunț istoric: NASA a descoperit planete locuibile, de mărimea Terrei, la 40 de ani lumină de Soare

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

NASA a descoperit șapte explanete de mărimea Terrei într-un singur sistem solar, denumit Trappist-1, aflat la o distanță de 40 de ani-lumină față de Soare.Anunțul a fost făcut de cercetătorii de la NASA, miercuri seară, prin intermediul unei conferințe de presă ce a fost difuzată pe site-ul oficial al Agenției spațiale americane.Descoperirea a fost făcută de astronomii americani cu ajutorul telescopului spațial Spitzer și al mai multor telescoape terestre. Descoperirea reprezintă un nou record în domeniul cercetării spațiale, deoarece este pentru prima dată când a fost identificat un sistem solar în care toate cele șapte planete ale sale au dimensiuni similare cu Terra.Cercetătorii de la NASA au precizat că toate cele șapte exoplanete au potențialul de a conține apă în stare lichidă.Trei dintre ele se află în zona locuibilă din jurul stelei lor, în care viața este posibilă, potrivit Agerpres.ro.Cele șapte exoplanete care alcătuiesc acest sistem stelar orbitează în jurul stelei Trappist-1, o stea rece cu densitate scăzută, aflată la o distanță de 40 de ani-lumină față de Terra, în constelația Vărsătorului.Descoperirea cercetătorilor de la NASA a fost publicată și în revista Nature.Potrivit astronomilor americani, proximitatea acestui sistem stelar și mărimea considerabilă a celor șapte exoplanete în raport cu dimensiunea stelei Trappist-1 fac din noua formațiune cerească ”o țintă perfectă pentru cercetare”. Savanții speră să scaneze în viitorul apropiat atmosferele celor șapte exoplanete pentru a descoperi eventuale ”amprente” ale vieții, precizează Reuters.”Cred că am făcut un pas crucial înainte, pentru a afla dacă există viață și în alte părți din Univers”, a declarat Amaury Triaud, astronom la Universitatea Cambridge în această conferință de presă.Descoperirea are la bază un studiu precedent care a reușit să găsească trei planete în jurul stelei Trappist-1. Ele se adaugă astfel celor peste 3.500 de planete descoperite de astronomi în afara Sistemului Solar, denumite exoplanete.Oamenii de știință s-au concentrat pe descoperirea unor planete telurice cu dimensiuni similare cu Terra, cu temperaturi potrivite, pentru ca apa, dacă există, să se afle în stare lichidă - o condiție considerată esențială pentru existența vieții.Diametrul stelei Trappist-1 reprezintă aproximativ 8% din cel al Soarelui. Din acest motiv, planetele din jurul ei, de dimensiunea Terrei, par foarte mari atunci când trec prin fața stelei lor.Studiată cu telescoapele de pe Pământ, mișcarea acestor planete blochează cu regularitate lumina emisă de steaua lor. Cercetătorii reușesc să determine dimensiunile și structurile planetelor prin analiza acelor scăderi de intensitate luminoasă.Michaël Gillon, coordonatorul studiului, cercetător la Universitatea Liège din Belgia, citat de BBC, a făcut următoarea dezvăluire în conferința de presă de miercuri seară: ”Cele șapte planete circulă, toate, foarte aproape de steaua lor, iar acest detaliu seamănă foarte mult cu lunile din jurul lui Jupiter”.”Totuși, steaua este atât de mică și de rece, încât cele șapte planete au valori temperate de căldură, fapt ce înseamnă că acolo ar putea exista apă lichidă - și poate chiar viață, la suprafață”, a adăugat profesorul belgian.Amaury Triaud, coautor al studiului, a precizat că echipa care a făcut descoperirea a introdus noțiunea de ”planete temperate”, pentru a lărgi definiția asociată potențialului locuibil al unor corpuri cerești, potrivit BBC.Întrucât Trappist-1 este o stea atât de mică și de rece, zona ei locuibilă este foarte apropiată de stea. Trei dintre cele șapte planete ale sale se află în zona în care este posibilă prezența apei în stare lichidă, potrivit Reuters.Chiar dacă cele șapte exoplanete nu întrețin viața în prezent, sistemul stelar din care fac parte ar putea evolua în viitor.Steaua Trappist-1 are o vârstă de cel puțin 500 de milioane de ani, însă speranța ei de viață este de 10 trilioane de ani. Prin comparație, Soarele nostru a ajuns deja la jumătatea speranței sale de viață, care a fost estimată la 10 miliarde de ani.Așadar, peste câteva miliarde de ani, când Soarele va rămâne fără combustibil și Sistemul Solar din care face parte Terra nu va mai exista, Trappist-1 va fi încă o stea foarte tânără, a precizat astronomul Ignas Snellen de la Observatorul Leiden din Olanda.”Trappist-1 își arde hidrogenul atât de încet, încât această stea va trăi pentru încă alte 10 trilioane de ani. Iar acest interval reprezintă o perioadă suficient de mare de timp pentru ca viața să evolueze pe planetele sale”, a adăugat savantul olandez.