Aer condiționat controlat prin WiFi

Ştire online publicată Miercuri, 27 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnologia nu este radical schimbată de la an la an. Nici măcar la câteva decenii nu se schimbă radical, ci doar este eficientizată. În prezent, nu mai folosești o cameră video dedicată, o cameră foto, un laptop și o agendă pe care să-ți notezi ideile. Ai un telefon pentru toate astea sau poate o tabletă. Ei bine, așa se întâmplă cu întreaga casă, cea despre care am tot scris în ultimele săptămâni.Casa devine mai inteligentă și consumă mai puțin printr-un consum rațional, echilibrat pe care îl faci atunci când ai nevoie. Azi, vorbesc despre aerul condiționat pe care îl controlezi de pe telefon, prin WiFi. Cum se poate asta?În primul rând, aerul condiționat trebuie să vină WiFi enabled. Cele vechi, desigur, n-au așa ceva și nici nu te grăbești să le înlocuiești doar pentru o funcționalitate, scrie playtech.ro. Citește mai departe...