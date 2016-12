Acțiunile Apple au căzut. Specialiștii, rezervați în legătură cu succesul Iphone 7

Vineri, 09 Septembrie 2016

Acțiunile Apple au căzut, imediat după lansarea Iphone 7. E cea mai mare scădere, de la Brexit încoace.Precomenzile pentru noul iPhone 7 au început de vineri, iar primele livrări vor avea loc peste o săptămână.Compania este convinsă că va avea succes, dar specialiștii în IT și economiștii au rezerve. Primele semnale nu sunt bune: acțiunile Apple au scăzut cu 2,6 la sută în prima zi de la lansarea iPhone 7. A fost cea mai mare pierdere într-o singură zi după votul pentru Brexit.De asemenea, Apple are probleme în China, una dintre cele mai importante piețe. Anul acesta a căzut pe locul 5 în preferințele chinezilor care vor un smartphone.În plus, multe dintre caracteristicile noului iPhone 7, precum lipsa mufei de căști, camera dublă și rezistența la apă, există deja pe piața asiatică de mai mulți ani, transmite Digi24.ro.