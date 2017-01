Acesta ar putea fi COMPUTERUL PERFECT

Ştire online publicată Vineri, 10 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Compact, subțire și incredibil de performant, noul Lenovo Yoga 3 Pro anunțat ieri la Londra are potențialul de a fi sistemul ideal. În urmă cu ceva timp, cei de la Intel au anunțat o nouă familie de procesoare optimizate pentru sisteme foarte subțiri și compacte. Era vorba de noua arhitectură Intel Maxwell, iar noul Lenovo Yoga 3 Pro este unul dintre primele ultrabook-uri care integrează un astfel de procesor. În proporție semnificativă, acest nou procesor a făcut posibilă lansarea noului hibrid de la Lenovo.La o diagonală de 13 inci, are doar 1,19 kilograme. Este cu 14% mai ușor și 17 procente mai subțire decât Yoga 2 Pro, modelul de anul trecut. Display-ul folosit este aceeași creație impresionantă cu o rezoluție de 3200 x 1800 pixeli. Designul general al sistemul este de asemenea neschimbat în comparație cu ceea ce am văzut în vechiul model. Aceste elemente nu sunt sub nici o formă negative, dar trebuie avute în vedere. Balamaua ce vă oferă posibilitatea să rabatați monitorul la 360 de grade este de asemenea prezentă.Află totul pe playtech.ro