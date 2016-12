A intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare colecţie de jocuri video

A intrat în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare colecție de jocuri video

Ştire online publicată Duminică, 29 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La vârsta de 12 ani, Michael Thomasson primea cadou, de Crăciun, primul său joc video - „Cosmic Avenger”. Atunci s-a născut în el pasiunea pentru colectarea de jocuri, scrie PhysOrg. Acum, la 31 de ani, bărbatul are 10.607 titluri în colecție și un loc în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare colecție de jocuri video. În fiecare an face achiziții în valoare de 3.000 de dolari.„Am jocuri pe casete, discuri și cartușe”, a declarat Thomasson, care are depozitată colecția în subsolul casei sale din Buffalo. Alături de jocuri, Michael are și o colecție de dispozitive pe care acestea rulează, precum versiuni ale consolelor Xbox și Play Station. Însă preferata lui este unitatea Colecovision, prima pe care a achiziționat-o, pentru a juca „Cosmic Avenger”.Thomasson estimează că întreaga colecție valorează 700.000-800.000 de dolari. Ar fi avut mai multe jocuri dacă nu vindea colecțiile de două ori, prima dată în 1989 pentru că avea nevoie bani pentru consola Sega Genesis, și a doua oară în 1998, deoarece nu avea suficienți bani pentru nuntă.