A fost lansată cea mai SUBŢIRE tabletă din lume!

A fost lansată cea mai SUBȚIRE tabletă din lume!

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Toamna se numără inovațiile la Apple! Aseară, producătorul american a lansat cea mai subțire tabletă din lume, iPad Air 2, dar și ecranul cu cea mai mare rezoluție din lume, de 5K, ce are cu 67 la sută mai mulți pixeli decât deja renumitul 4K.A doua generație de iPad Air a fost vedeta conferinței Apple, din California.Este mai rapidă decât iPad Air, iar camera a fost îmbunătățită semnificativ, astfel că are opt megapixeli. În plus, reflexiile au fost reduse în proporție de 62 la sută, grație stratului de protecție inovator. Senzația acestei tablete este, însă, TouchID-ul, cu care pot fi efectuate cumpărături, apăsând butonul, ce detectează amprenta utilizatorului.Un lucru nu s-a schimbat, însă. Dimensiunea. Este tot de 9,7 inch. Cei prezenți la conferință au putut vedea de aproape și chiar testa noile produse Apple, imediat după lansarea oficială.Numit "Retina 5K Display", noul iMac are o diagonală de 27 de inch, adică aproximativ 70 de centimetri, însă ecranul are numai cinci milimetri în grosime, și consumă cu 30 la sută mai puțin decât predecesorul. Și prețul e pe măsură. 2.500 de dolari, per bucată, scrie antena3.ro.