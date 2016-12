România - Chile, la Campionatul Mondial de rugby juniori sub 20 de ani

Ziua Z pentru „stejărei“

Astăzi este o zi importantă pentru echipa națională de rugby juniori sub 20 de ani a României. De la ora 16.15, la Nairobi, „stejăreii” joacă ultimul meci din Grupa B, decisiv pentru calificarea în finala Campionatului Mondial din Kenya, divizia secundă valorică, adversară urmând să fie selecționata statului Chile. Dacă va câștiga, formația pregătită de Mircea Paras-chiv, Mircea Muntean și Alexandru Marin va accede în finala pentru locurile 1-2, în care va înfrunta, dumi-nică, 3 mai, reprezentativa Namibiei sau pe cea a Statelor Unite ale Americii. România are o revanșă de luat în fața chilienilor, care, la ultima ediție a CM, s-au impus în meciul direct, cu scorul de 14-3. Obiectivul României U20 la Mondialele din Kenya, unde are până acum punctaj maxim, este clasarea pe locul 1, care asigură promovarea în primul eșalon valoric. În lotul tricolor, se regăsesc 11 rugbiști constănțeni, legiti-mați la RCJ Farul, Con-structorul-Cleopatra și LPS „Nicolae Rotaru” CSS.