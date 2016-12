Zi decisivă în DOSARUL TRANSFERURILOR

Ştire online publicată Miercuri, 29 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi are loc, la Curtea de Apel București, un nou termen în DOSARUL TRANSFERURILOR. Vedeta zilei va fi Mihai Stoica, managerul general al celor de la Steaua, care nu a fost lăsat să plece din țară pentru a se prezenta în fața magistraților.Mihai Stoica, alături de alți șapte oameni din fotbalul românesc, e acuzat în DOSARUL TRANSFERURILOR, iar în urmă cu un an, tot la Curtea de Apel, fusese condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Ulterior, Înalta Curte a decis să întoarcă speța, pentru rejudecare, la precedenta instanță, scrie realitatea.net.Sica Puscoci, impresarul care a intermediat transferul lui Iulian Arhire de la Otelul Galati la Pohang Steelers, le-a spus judecatorilor ca i-a oferit lui Mihai Stoica, in mana, 150.000 de dolari."Eu am introdus suma de 150.000 de dolari in tara si i-am dat lui Mihai Stoica. L-am informat pe Stoica ca, in situatia in care nu era de acord cu comisionul de 550.000 de dolari, transferul nu se realiza. Eu nu am incasat nicio suma de bani, iar banii luati de la banca sud-coreeana din Germania i-am dat lui Mihai Stoica si reprezentantului Pohang Steelers", a spus Sica Puscoci in instanta.