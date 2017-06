Yachting-show, pe lacul Siutghiol

Aproximativ 50 de sportivi din cluburile constănțene au participat la întrecerile Cupei 1 Iunie la yachting, competiție organizată de Asociația Club Sportiv Wind Hunters, în parteneriat cu Universitatea Maritimă, CS Știința, Rotary Club Constanța Yachting, ISJ, Asociația Județeană de Yachting Constanța, CSU Neptun și Liga Studenților din UMC, sub egida Federației Române de Yachting.S-a concurat pe ambarcațiuni clasa Optimist, Cadet, Laser 4.7 și, în premieră națională, la clasa RS Tera. Traseul a fost de tip „trapez olimpic” și a fost amplasat în bazinul mic al lacului Siutghiol„Am avut ocazia să îndeplinim un vis mai vechi. Ne-am dorit să inițiem un program prin care copiii din orașul Constanța să poată lua contact cu sporturile nautice cu vele și să-i putem orienta chiar de la vârste de 10-12 ani către o carieră sportivă și, ulterior, chiar spre una în domeniul naval. În fond, sporturile nautice cu vele nu fac altceva decât să familiarizeze practicanții cu terminologia nautică, specifică sistemului naval, și să le creeze capacitatea de a folosi corpuri plutitoare utilizând vântul și mișcarea apei. De asemenea, am avut șansa să retrăiesc emoții plăcute din copilărie. M-am bucurat când am văzut cum copiii de la toate cluburile se distrează împreună la mica lor petrecere de după concurs”, a declarat lect. univ. dr. ing. Ale-xandru Micu, președinte al ACS Wind Hunters, cadru didactic al UMC.v v vRezultatele competiției: Clasa Optimist: 1. Noel Voinescu (CS Știința) 2. Sara Patache (CS Electrica) 3. Costa Verioti (NYC); Clasa Cadet: 1 - Maria Popescu/Carina Matea (CS Știința) 2. Ștefan Andrei/Ana Andrei (CS Știința) 3. Radu Comăniță/Oasim Zien (CS Știința); Clasa RS Tera: 1. Natalia Eva Dan - (ACS Wind Hunters), 2. Bianca Sulca (CS Știința) 3. Maria Alexia Tătaru (ACS Wind Hunters); Clasa Laser 4.7: - 1. Vlad Ion (NYC), 2. Mihai Mocanu (NYC), 3. Nicolae Mirescu (CS Știința).