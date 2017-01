România - Scoția, la Campionatul Mondial de rugby din Franța

XV-le de bază al „stejarilor“ rămâne nemodificat

Managerul naționalei de rugby a României, Robert Antonin, a anunțat echipa de start care va juca împotriva Scoției, în cea de-a doua partidă a „stejarilor" la Cupa Mondială din Franța. Conform site-ului rugby.ro, primul XV rămâne neschimbat după meciul cu Italia: Toderașc, Tincu, B. Bălan, Socol (cpt.), C. Petre, Corodeanu, Manta, Tonița, Sîrbu, Dimofte, Brezoianu, Gontineac, Gal, Fercu, Dumitraș. „Am decis să acordăm credit acelorași jucători care au început în meciul cu Italia, deoarece am realizat că au dat maximum posibil pentru a câștiga. Este cea mai bună echipă pe care o putem alinia", a declarat Antonin. Meciul cu Scoția se dispută astăzi, de la ora locală 20 (22 în România), pe stadionul „Murrayfield" din Edinburgh, fiind transmis în direct de TVR 2. Obiectiv - două victorii Robert Antonin a precizat că obiectivul reprezentativei „frunzei de stejar" rămâne același - două victorii la Cupa Mondială, și își simte jucătorii pregătiți să dea totul în meciul cu Scoția. „Pe de o parte, suntem mulțumiți, pe de alta, ne simțim frustrați după meciul cu Italia, pentru că se putea obține victoria. Am comis multe greșeli, care au fost semnalate corect. Putem, totuși, să regretăm faptul că italienii nu au fost sancționați în aceeași manieră. Eu cred că suntem pregătiți fizic, iar antrenamentul făcut la munte și-a spus cuvântul. Obiectivul nostru este să câștigăm două meciuri. Vrem să batem Portugalia și să facem un meci mare cu Scoția", a declarat managerul Antonin.