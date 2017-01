WTA Shenzhen: Monica Niculescu s-a calificat in optimi

Duminică, 01 Ianuarie 2017.

Monica Niculescu (38 WTA) s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi, cu 5-7, 6-1,6-3, de jucatoarea Kai-Lin Zhang (China, locul 134 WTA).Niculescu, a saptea favorita a competitiei, a avut nevoie de doua ore si 41 de minute pentru a se impune in fata sportivei Kai-Lin Zhang, beneficiara unui wild card.Monica Niculescu si-a asigurat un cec de 4.928 dolari si 30 de puncte WTA, urmand sa joace in optimi cu invingatoarea meciului dintre Evgeniya Rodina (Rusia, locul 86 WTA) si Qiang Wang (China, locul 72 WTA).Tot duminica, Sorana Cirstea (79 WTA) o va infrunta in runda inaugurala pe Kristina Kucova (Slovacia, locul 81 WTA). Partida ar putea incepe in jurul orei 10:00 (ora Romaniei).Ana Bogdan, locul 130 WTA, evolueaza duminica impotriva Ninei Stojanovic (Serbia, locul 140 WTA), in turul doi al calificarilor la Shenzhen Open.Shenzhen: Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se va desfasura in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China va fi transmisa in direct la Digi Sport.