Willian Gerlem s-a întors din Brazilia

Cel mai bun om de atac al Farului, Willian Gerlem, a revenit, ieri, la Constanța, după periplul din Brazilia, și va continua programul special de pregătire după accidentarea suferită în meciul amical cu CS Otopeni. La mijlocul săptămânii trecute, Gerlem s-a dus acasă pentru a-și rezolva mai multe probleme, printre care și cele legate de serviciul militar. Brazilianul s-a întors în România joi seară, rămânând în București, întrucât, ieri la prânz, a avut programare la medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu, pentru un nou consult în privința accidentării suferite în meciul cu CS Otopeni. După examinarea lui „Pompi“, Gerlem s-a întors la Constanța. „În privința armatei, am rezolvat formalitățile cerute acum, urmând a mă mai duce o dată, pentru alte probleme, în decembrie. La Pompiliu Popescu, am făcut o rezonanță magnetică, medicul Naționalei României constatând că mai am o «pungă» de apă într-o zonă a mușchiului piciorului. În rest, mușchiul e refăcut. Mi s-au prescris încă 10 zile de pregătire specială, cu alergări și mult masaj”, a declarat Gerlem, pentru „Cuget Liber”. Brazilianul le ține pumnii colegilor săi la meciul cu Dinamo, de duminică. „Va fi un meci greu, doar întâlnim liderul clasamentului. Însă și noi avem echipă bună și credem în șansa noastră. Mergem să jucăm. Se poate întâmpla orice la această partidă. Le urez noroc băieților și, de ce nu, să se întoarcă cu trei puncte la Constanța“, ne-a mai spus Willian. După ce, ieri, a avut un singur antrenament, după-amiază, pe terenul SNC, Farul intră astăzi la prânz în cantonament, începând ziua de pregătire cu o sesiune de studiu video. În afară de Gerlem și Cruceru, „rechinii“ nu au alte indisponibilități pentru meciul cu Dinamo, urmând a reveni în schimb Cosmin Băcilă, suspendat în ultimele două partide ale Farului. Observatorul de joc al confruntării din „Groapă“ este Dumitru Mihalache (București). La meciul de duminică, Dinamo nu îl va avea pe antrenorul Mircea Rednic pe bancă, după ce „Puriul“ a fost suspendat o etapă și a primit o sancțiune financiară de 4.500 lei, în urma declarațiilor la adresa finanțatorului lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu. De asemenea, „câinii” l-au pierdut la începutul săptămânii și pe atacantul Marius Niculae, accidentat serios la aductorii piciorului stâng. Nu este vorba de ruptură, caz în care ar fi trebuit să stea 4 săptămâni, însă, chiar și așa, „Săgeată“ nu se va putea antrena normal decât peste 10 zile, primele 72 de ore fiind de pauză totală. Este posibil ca jucătorul să fie prezent pe teren în derby-ul cu CFR Cluj, ratând meciul cu Farul și cel cu Franța.