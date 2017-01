Wenger nu îl lasă pe Walcott la Liverpool

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, a refuzat să îl împrumute pe Theo Walcott la Liverpool, deși este dispus să îl trimită pe atacantul de 18 ani la o altă echipă până la sfârșitul sezonului, pentru a câștiga experiență, informează ziarul „The Times”. Wenger a admis că ar fi dispus să îl trimită pe Walcott sub formă de împrumut la o altă echipă, la care să joace regulat, după înfrângerea usturătoare din semifinala Cupei Ligii Angliei, 1-5 cu Tottenham. Adus pentru suma de 13 milioane de lire sterline în iarna lui 2006, Walcott nu a reușit să își câștige un loc în primul 11 al londonezilor, progresul său fiind sub așteptări. Ziarul „The Times” a scris în ediția de vineri că Walcott a fost dorit sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului de Liverpool, Rafa Benitez fiind nemulțumit de parcursul formației sale în ultimele meciuri, însă Wenger nu a fost de acord. Managerul francez nu a vrut, pe de o parte, să întărească o contracandidată la titlu, iar pe de altă parte, nu era convins că la Liverpool ar fi evoluat cu regularitate. Theo Walcott nu a ascuns niciodată faptul că este un fan al lui Liverpool, la fel ca și tatăl său.