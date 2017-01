Week-end sportiv la TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 20 octombrie Ora 11.00: CS Otopeni - Dunărea Giurgiu, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 13.00: Sportul Studențesc - Progresul București, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 15.15: Cupa Mondială de handbal feminin, semifinala 1 - Sport.ro; Ora 16.00: Gummersbach - Lemgo, în campionatul de handbal al Germaniei - Sport.ro; Ora 17.15: Cupa Mondială de handbal feminin, semifinala a 2-a - Sport.ro; Ora 19.30: Boxbuster, Juan Diaz vs. Julio Diaz - Sport.ro; Ora 20.00: Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, sesiunea de calificări - TVR 1; Ora 22.00: Anglia - Africa de Sud, în finala mare a Campionatului Mondial de rugby - TVR 2. Duminică, 21 octombrie Ora 01.00: Palmeiras - Parana, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro; Ora 08.00: Nascar Bank of America 500 - automobilism - Sport.ro; Ora 11.00: CS Botoșani - FCM Bacău, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 15.15: Finala mică a Cupei Mondiale de handbal feminin - Sport.ro; Ora 17.15: Finala mare a Cupei Mondiale de handbal feminin - Sport.ro; Ora 19.00: Marele Premiu de Formula 1 al Brazilei, cursa oficială - TVR 1; Ora 23.10: Minutul 91, emisiune de comentarii sportive, moderator Vlad Enăchescu - TVR 1; Ora 00.00: Sao Paulo - Cruzeiro, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro.Sâmbătă, 20 octombrie Ora 11.00: CS Otopeni - Dunărea Giurgiu, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 13.00: Sportul Studențesc - Progresul București, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 15.15: Cupa Mondială de handbal feminin, semifinala 1 - Sport.ro; Ora 16.00: Gummersbach - Lemgo, în campionatul de handbal al Germaniei - Sport.ro; Ora 17.15: Cupa Mondială de handbal feminin, semifinala a 2-a - Sport.ro; Ora 19.30: Boxbuster, Juan Diaz vs. Julio Diaz - Sport.ro; Ora 20.00: Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, sesiunea de calificări - TVR 1; Ora 22.00: Anglia - Africa de Sud, în finala mare a Campionatului Mondial de rugby - TVR 2. Duminică, 21 octombrie Ora 01.00: Palmeiras - Parana, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro; Ora 08.00: Nascar Bank of America 500 - automobilism - Sport.ro; Ora 11.00: CS Botoșani - FCM Bacău, în Liga a II-a de fotbal - Sport.ro; Ora 15.15: Finala mică a Cupei Mondiale de handbal feminin - Sport.ro; Ora 17.15: Finala mare a Cupei Mondiale de handbal feminin - Sport.ro; Ora 19.00: Marele Premiu de Formula 1 al Brazilei, cursa oficială - TVR 1; Ora 23.10: Minutul 91, emisiune de comentarii sportive, moderator Vlad Enăchescu - TVR 1; Ora 00.00: Sao Paulo - Cruzeiro, în campionatul de fotbal al Braziliei - Sport.ro.