Week-end sportiv la TV

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 8 decembrie Ora 09.15: Gimnastică, testarea pentru Jocurile Olimpice - Telesport; Ora 13.00: Selecționata Bucureștiului - Montauban, în Challenge Cup la rugby - Sport.ro; Ora 14.15: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld, în campionatul de fotbal al Germaniei - Sport Klub; Ora 16.00: Boxbuster, Meciul secolului: Floyd Mayweather vs. Oscar De La Hoya - Sport.ro; Ora 17.00: Sărituri cu schiurile, la Campionatul Mondial din Norvegia - Eurosport; Ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - BCMUS Pitești, în Campionatul Național de baschet masculin - Telesport; Ora 18.30: Olympique Marseille - AS Monaco, în campionatul de fotbal al Franței - Sport Klub; Ora 20.30: Willem 2 - Ajax Amsterdam, în campionatul de fotbal al Olandei - Sport Klub; Ora 21.30: Trofeul spectacol al Portugaliei la kickbox - Eurosport; Ora 22.00: Everton - Zenit St. Petersburg, în Cupa UEFA - fotbal - Telesport; Duminică, 9 decembrie Ora 11.00: Grupa de foc a Ligii Campionilor la fotbal, FC Porto - Liverpool și Marseille - Beșiktaș - Sport.ro; Ora 12.00: Biatlon, la Campionatul Mondial din Austria, proba masculină de ștafetă - Eurosport; Ora 13.30: Venlo - Feyenoord Rotterdam, în campionatul de fotbal al Olandei - Sport Klub; Ora 16.30: Dinamo București - UCM Reșița, în Liga Națională de handbal masculin - Sport.ro; Ora 19.00: Boxbuster, Invin-cibilii: Floyd Mayweather vs. Ricky Hatton - Sport.ro; Ora 20.00: Empoli - Juventus, în Cupa Italiei la fotbal - Telesport; Ora 22.00: AJ Auxerre - PSG, în campionatul de fotbal al Franței - Sport Klub; Ora 22.45: Campionatul britanic la snooker, etapa a doua - Eurosport.