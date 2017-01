Vukomanovic vine la Farul pentru tratativele finale şi semnarea contractului

Vukomanovic vine la Farul pentru tratativele finale și semnarea contractului

Farul este aproape de a-l înregimenta pe fundașul stânga Branislav Vukomanovic. Jucătorul sârb era așteptat vineri după-amiază la Constanța, dar a pierdut avionul de la Timișoara, astfel că va sosi sâmbătă seară sau duminică. Născut pe 29 decembrie 1981, sârbul Vukomanovic a fost testat de Farul în Antalya și i-a convins pe constănțeni să-l achiziționeze. „Braca” (1,82 m și 77 kg) a mai evoluat la Zeta Golubovci (Muntenegru), Artmedia Petrzalka (Slovacia) sau FC Syrianska (Suedia) și, potrivit impresarului său, este liber de contract. Din Antalya nu s-a întors cu Farul la Constanța, miercuri seară, întrucât a trebuit să meargă la Belgrad pentru a-și obține viza. Era prevăzut să ajungă pe litoral vineri, la ora 16, aterizând pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, de la Timișoara, însă nu a mai venit. Formalitățile de obținere a vizei s-au prelungit, astfel că Vukomanovic a pierdut cursa de Timișoara, fiind așteptat acum la Constanța sâmbătă seară sau duminică. „Vom intra direct în tratative și semnare de contract. Nu cred că înțelegerea se va parafa mai devreme de luni, pentru că trebuie să vină și impresarul jucătorului, care să ne prezinte documentele. Trebuie să avem actele în mână, ca să fim siguri că ceea ce ne-a spus procuratorul coincide și cu ceea ce există în acte”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Un alt fotbalist aflat aproape de Farul este mijlocașul stânga Vasilică Cristocea, însă fostul căpitan al „rechinilor” trebuie să-și rezolve întâi situația de la Steaua. „Cu Vasile, problemele sunt mai încurcate. El este în continuare sub contract cu Steaua, echipă de la care are niște pretenții financiare, pe care trebuie să și le rezolve, prin negociere. Mi-a promis că, în cursul zilei de astăzi (n.n. - vineri), îmi va spune în ce stadiu este. Până la ora actuală (n.n. - 17), nu am nicio veste de la el. Am înțeles că vrea să se întoarcă, iar noi am fost de acord. Până la urmă, el de aici a plecat. Farul ar putea să constituie pentru el o nouă rampă de lansare, pentru că un an, totuși, el a rămas la Liga a III-a, chiar dacă a fost la Steaua. Dar nu aceasta e problema. Vasile e un jucător bun, valoros. Noi sperăm să-și rezolve problema cu Steaua și să semnăm contractul. Acum, nu mai depinde de noi, ci de el, de cât cedează, de cât cere în negocierea pe care o are cu Steaua”, a mai spus Ion Marin.