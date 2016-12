"Vrem să ne luăm revanşa în faţa Timişoarei"

Președintele HCDS Constanța, Ionuț Stănescu:

"Vrem să ne luăm revanșa în fața Timișoarei"

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În etapa a XV-a a Ligii Naționale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud va juca, în deplasare, cu Politehnica Timișoara, sâmbătă, 3 decembrie, iar apoi va evolua pe teren propriu, împotriva CSM-ului Făgăraș, sâmbătă, 10 decembrie. Anul 2016 va fi terminat tot cu un joc în deplasare, cu HC Adrian Petrea Reșița (miercuri, 14 decembrie), după care se va intra în pauză competițională până pe 4 februarie.„Chiar dacă ne apropiem de sfârșitul anului, încă mai avem trei partide extrem de importante de disputat și vrem să obținem maximum de puncte. Ne dorim să ne revanșăm împotriva celor de la Timișoara, după înfrângerea din tur, să trecem cu bine și peste meciurile cu Făgăraș și Reșița și să rămânem pe prima poziție. Ne vom reuni după sărbători, însă nu vom pleca în cantonament. Am preferat să rămânem și să ne pregătim la Constanța”, a declarat președintele HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu.Echipa care termină campionatul pe prima poziție în sezonul regulat are un avantaj considerabil în meciurile eliminatorii din play-off: va juca în sferturile de finală cu ocupanta locului opt, plus faptul că va avea dreptul să evolueze în două partide pe teren propriu și una în deplasare, regulă ce se menține și în semifinale și finală.v v vDeși greul acestui sezon este dus de un nucleu relativ redus de jucători (9-10 la număr), Stănescu spune că nu vor exista surprize în lot din 2017, dat fiind bugetul: „Va fi foarte greu să mai transferăm pe cineva. Noi ne facem echipa după bugetul de care dispunem, iar acum totul este bine calculat. Ne bucurăm totuși că firmele private au încredere în noi și ne susțin în continuare, ne demonstrează că ceea ce facem este foarte corect.Ne-am bucura ca în sezonul următor să ne facem calculele pentru Champions League. Ne este dor de acele vremuri”.