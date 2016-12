Președintele FRO, Nicolae Dobre:

"Vrem să ducem oina în Japonia!"

Federația Română de Oină a decis ca Adunarea Generală de duminică, 20 martie, să nu mai aibă loc la Universitatea Maritimă din Constanța, ci în localitatea Horia, din județul Constanța. În cadrul acestei reuniuni, va fi reinvestit actualul președinte al Federației Române de Oină, Nicolae Dobre.„Nu avem timp de pierdut. Este adevărat că sunt singurul candidat la această funcție, însă sunt pregătit, alături de echipa mea, să promovăm în continuare sportul nostru tradițional. Avem un proiect ambițios, foarte amplu, care se desfășoară pe termen lung. Am reușit în ultimii ani să facem cunoscut acest sport, dar nu ne oprim aici. Am implementat multe proiecte și suntem într-un continuu contact cu personalități importante din afara țării, ce sprijină jocurile tradiționale. Există un schimb constant de experiențe între culturile noastre. De exemplu, vrem să ducem oina în Japonia. Vrem să diversificăm acest sport, pe toate cele trei suprafețe - în aer liber, în sală, dar și pe plajă, atât pentru fete, cât și pentru băieți. Să nu uităm, totuși, că oina a renăscut în orașul Constanța, cu sprijinul autorităților locale de la acea vreme. Am reușit să ne organizăm și să creăm o structură completă. Ne bucurăm foarte tare că tot mai multă lume este dispusă să învețe și să practice acest sport”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Nicolae Dobre.