Directorul executiv al CSU Neptun Constanța, Silviu Băiceanu:

"Vrem clasarea între locurile 5-8"

După șase etape disputate din actualul sezon al Diviziei A la handbal feminin, CSU Neptun și-a prezentat în mod oficial echipa și obiectivele acesteia. Staff-ul tehnic al echipei este format din antrenorii Cristian Bărbulescu (principal) și Ionuț Pușcașu (secund) și Valentin Enache (kinetoterapeut).„Obiectivul echipei pentru se-zonul 2015-2016 este unul normal, zic eu, având în vedere timpul pe care l-am avut la dispoziție pentru a crea această echipă. Pentru primul an, vrem clasarea între locurile 5-8. Din Divizia A nu se retrogradează, așa că nu există niciun pericol că nu vom activa și la anul. Noi sperăm să continuăm evoluția pe care am avut-o în ultimul meci de acasă.Ele au fost puțin bulversate și de schimbările avute în ultima pe-rioadă. Sunt convins și văd că în ultima perioadă răspund foarte bine la liniile trasate de conducerea tehnică și nu mă face decât să mă bucur de acest lucru. Cristian Bărbu-lescu este voluntar, urmând să susțină un concurs pentru ocu-parea acestui post. Asta este modalitatea prin care clubul poate angaja orice persoană”, a declarat Silviu Băiceanu, directorul executiv al CSU Neptun.Lotul actual al CSU Neptun este format din 15 jucătoare născute între anii 1993 și 1997, majoritatea activând până acum la CSS 1 Con-stanța. „În activitatea de antrenorat sunt la început. Nu mă așteptam să fiu ales. Sunt încă în plin proces de cunoaștere și relaționare. Sunt încântat de ce am văzut, fetele sunt doritoare de performanță. Sperăm ca prin pregătire și dăruire să avem și rezultate”, a afirmat Bărbulescu.Silviu Băiceanu a adăugat faptul că finanțarea clubului public CSU Neptun vine doar din partea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, iar suma este de aproape 500.000 de lei. De asemenea, directorul a adăugat faptul că „în 2-3 de ani, vrem să creăm un nucleu de jucătoare pe cât posibil, din zona orașului Constanța, cu care să atacăm o promovare în prima ligă”.