Pugilistul român Lucian Bute:

„Vreau să rămân campion mondial“

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pugilistul român Lucian Bute, deținător al titlului mondial la categoria super-mijlocie, versiunea IBF, a declarat că vrea să rămână campion și după confruntarea pe care o va avea în luna septembrie, cu un adversar care încă nu a fost stabilit. „După ultimul meu meci, am luat o pauză de câteva săptămâni, pentru a-mi vedea familia, în România. De trei săptămâni, am revenit la Montreal și am început din nou să mă antrenez. Următorul meu meci va avea loc în luna septembrie. Încă nu știu cu cine. Există două posibilități: o revanșă cu Librado Andrade sau o confrun-tare cu Froch Carl, campionul WBC. Vom ști exact în câteva zile cine îmi va fi adversar”, a spus Bute, citat de site-ul enbeauce.com. „Obiectivul meu era să rămân campion. Am făcut acest lucru în luna martie. Voi boxa în septembrie și, dacă îl voi înfrunta pe Froch, mi-ar plăcea să obțin a doua centură. Dacă îl voi înfrunta pe Andrade, vreau să rămân campion”, a mai adăugat pugilistul român. Lucian Bute și-a apărat pentru a treia oară titlul mondial la categoria super-mijlocie, versiunea IBF, pe 14 martie 2009, după ce l-a învins prin KO tehnic pe columbianul Fulgen-cio Zuniga, în runda a patra a unui meci desfășurat la Montreal.