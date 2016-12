"Vreau să facem tiki-taka la Constanţa"

Viorel Tănase, antrenorul Farului:

"Vreau să facem tiki-taka la Constanța"

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tânăr, dornic de muncă, credincios, dar mai ales încrezător în forțele proprii și în proiectul pus pe masă de conducerea clubului, noul antrenor al Farului, Viorel Tănăse, a acceptat ieri să ofere un interviu în exclusivitate pentru Cuget Liber, prin intermediul căruia fanii "rechinilor" să-l poată cunoaște mai bine.- Care sunt primele concluzii după prima săptămână la Farul? - Am găsit un club în plină reorganizare și o echipă cu 15-16 jucători pe care știu că mă voi baza în returul acestui campionat. Am renunțat deja la patru jucători aflați în probe, pentru că așa cum am promis nu vreau să aduc cantitate ci calitate la Farul, astfel ca cei care vin să ridice nivelul actual al echipei și să ajute la promovare.- Puteți să ne spuneți care sunt jucătorii pe care sunteți decis să-i păstrați? - Da, este vorba despre: Toma, Călin, Nițescu, Sandu, Sascău, Dobre, Buzea, Stăncioiu, Ivanovici, Cotean, Husein, Paraschiv, Pătulea, Osman și Mansour. - În afara celor menționați câți jucători vor fi aduși în această iarnă? - Șapte sau opt jucători maxim care să completeze lotul pe care îl voi deplasa în data de 23 ianuarie în cantona-mentul montan, asupra căruia încă nu ne-am decis pentru că avem mai multe variante și vrem să luăm cea mai bună decizie.- Aveți în vedere aducerea de jucători importanți din Liga I, care se află în acest moment liberi de contract?- Nu pot să spun că nu mi-aș dori acest lucru, însă este greu de crezut că vom reuși să aducem jucători importanți fie ei și liberi care să se înca-dreze în plafonul salarial impus la Farul. Nu vreau să stric liniștea în vestiar și să creez discuți pe tema banilor aducând un jucător care să stârnească invidie între colegi.- Aveți în vedere transferul unor jucători de la fosta dumneavoastră echipă?- Da, erau doi jucători la Dunărea foarte buni pe care aș fi vrut să-i am la dispoziție dar sunt prea scumpi pentru Farul și din ce am înțeles sunt foarte aproape de a semna cu Oțelul și ar fi foarte greu să-i convingem.- Ce stil de joc vreți să impuneți la echipă?- Eu sunt adeptul stilului ofensiv, stilului spectaculos! Lumea vine la spectacol să vadă ceva frumos nu să vadă cum se bubuie balonul. Vreau să impun echipei mele un stil bazat pe posesie și luptă la mijlocul terenului, care să atragă spectatorii la jocurile noastre. Să jucăm și noi Tiki-Taka de Constanța! (râde…) Asta îmi doresc și sper să ne ajute Dumnezeu! Însă pentru asta am nevoie și de ajutorul suporterilor care sper să vină în număr cât mai mare, mai ales că majoritatea jucătorilor care sunt acum la echipă sunt constănțeni.- Având în vedere faptul că atât Farul cât și Viitorul țintesc promovarea, vedeți posibilă o configurație a Ligii I în sezonul următor cu două echipe constănțene?- Cu siguranță! Dacă Ploieștiul și Clujul au câte două echipe în primul eșalon, de ce nu ar avea și Constanța? Sincer, apreciez tot ce face Gică Hagi la Viitorul și mă bucur că în România există astfel de oameni care să investească în fotbaliști tineri și nu care cer rezultate imediate așa cum fac alții, însă din punctul meu de vedere Constanța are o singură echipă, Farul! Chiar dacă Viitorul este liderul Seriei I, clubul mai are multe de demonstrat până să ajungă să se facă comparații cu un club cu tradiție, istorie și viitor așa cum este Farul. - Vorbeați de investiții, cum stă Farul la acest capitol?- Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. O să vă zic ceva dar nu tot pentru că nu vreau să stric surpriza până când conducerea va decide că poate fi anunțată oficial în câteva zile. Lângă Farul Constanța a venit de câteva zile un om foarte important și potent. Este un om de afaceri care are multe idei și care cu siguranță va ajuta clubul să progreseze, dar numele nu pot să îl dezvălui la această oră.- Totuși dumneavoastră vorbiți de-un proiect măreț dar aveți un contract pe numai șase luni? - Vă mulțumesc, că mi-ați adresat și această întrebare. Ceea ce a scris un alt ziar local zilele trecute este o mare aberație. Eu am semnat un contract pe doi ani și jumătate la Farul și vreau cel puțin să-l duc la capăt. Nu se pune problema să plec la vară. Păi cum era să renunț la un contract de optsprezece luni la Dunărea în favoarea unuia de șase. E la mintea cocoșului, dar nu stau eu să critic presa, fiecare face ce vrea dar mă deranjează aberațiile. Am găsit aici niște oameni extraordinari cum rar mai vezi și vreau să le răsplătesc încrederea. L-am adus cu mine și pe prietenul și colaboratorul meu Tudorel Pelin cu care am lucrat și pe vremea când antrenam Oțelul II, așa că vă dați seama că nu am venit doar ca să am de unde pleca.- În încheiere o să vă rog să le transmiteți fanilor un mesaj.- În primul rând vreau să le doresc un an nou cât mai bun și să fie alături de noi, să aibă încredere în echipă și să vină la stadion pentru că numai împreună vom reuși să ne atingem obiectivul: promovarea în Liga I, pentru că acolo este locul Farului și le promit că voi face tot ce pot pentru a pune capăt aventurii în Liga a II-a și a readuce Constanța în elita fotbalului românesc. Așa să ne ajute Dumnezeu!Cristian PAHOMIE