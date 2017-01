Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu:

"Vreau să creez un sistem prin care rezultatele să nu mai fie întâmplătoare"

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat că anul 2016 a fost unul fructuos pentru handbalul românesc, iar principala sa preocupare este asigurarea condițiilor prin care rezultatele să vină ca urmare a unei planificări și nu în mod întâmplător.„Îmi doresc ca în handbal și în sportul românesc rezultatele să fie previzibile, nu întâmplătoare și încerc să creez un sistem la FRH prin care să se poată realiza acest lucru”, a afirmat Dedu, citat de Agerpres.Handbalul românesc a avut un calendar încărcat în 2016, marcat de multe momente de referință, precum calificarea la JO 2016 a naționalei feminine, urmat de un loc 5 la Campionatul European de senioare, medaliile de aur și argint la Campionatele Mondiale Universitare, bronz la Campionatul Mondial feminin de tineret, instalarea de selecționeri străini la cârma ambelor naționale mari, și mai ales câștigarea Ligii Campionilor de către CSM București la fete.După ce a trecut în revistă realizările anului 2016, începând cu calificarea la JO 2016, cele trei medalii obținute de naționalele universitare și de naționala feminină de tineret, Dedu a remarcat forța financiară a federației, care a reușit să acopere toate acțiunile, ba și să stabilească un record privind numărul de zile la cantonamente.„Am avut un calendar competițional la nivelul celor opt loturi absolut impresionant. Am ajuns la 260 zile de cantonament la nivelul loturilor naționale, asta presupune putere financiară. Am cerut raportul comisiei de cenzori pe primele 9 luni și am constatat că s-au cheltuit cu un milion de lei mai mult din venituri proprii decât din venituri bugetare. Tot la plusuri pun faptul că no-torietatea handbalului este într-o creștere exponențială în România. Contractul cu televiziunile pe care l-am negociat, lăsând la o parte valoarea financiară directă, ne-a adus o notorietate mare și suntem mândri că sunt trei grupuri de tele-viziune care transmit hand-bal și suntem difuzați pe întreg teritoriul României”, a precizat președintele FRH.Marea dezamăgire a anului în handbalul româ-nesc a fost locul 9 de la JO 2016, departe de aspirațiile și dorințele celor implicați în fenomen.„JO a fost un moment greu pentru noi toți, începând cu fetele, cu federația, cu staff-ul, cu iubitorii handbalului. Jocurile Olimpice au fost punctul culminant pentru o generație și toate aceste fete și-au dorit să arate ce pot. Faptul că ne-am calificat acolo este meritoriu, locul 9 pe care l-am obținut ne-a lăsat însă un gust amar. A trecut timpul, lucrurile s-au sedimentat, dar eu sunt un om optimist și care văd în viitor. Din acea evoluție, nu pot să trag decât niște concluzii, niște învățăminte și să încercăm în viitor să facem lucrurile mai bine. Este o mare diferență între echipa României din decembrie și echipa României în lunile din vară. Eu cred că vine dintr-o obișnuință și din faptul că în percepția noastră, a sportivilor din echipa națională, că vara înseamnă vacanță. Cred că aici trebuie să fim foarte atenți, iar echipele naționale, progresiv în perioada de vară, chiar în momentul în care se desfășoară Jocurile Olimpice, să avem activități. Cred că asta ar fi o soluție. Sincer, mă așteptam ca echipa României să iasă cel puțin din grupe, dacă fetele ieșeau din grupe, ne puteam aștepta la orice, pentru că jocul a fost progresiv, au făcut meciuri din ce în ce mai bune”, a spus Dedu.Cea mai bună handbalistă a anului 2016 a fost declarată Cristina Neagu (Buducnost Podgorica), în timp ce la băieți laurii au revenit portarului Mihai Popescu (Saint-Raphael).