Dejan Rusmir a venit să întărească linia de mijloc a „rechinilor”

„Vreau rezultate cu Farul”

Transferat pe trei ani de la Ceahlăul, mijlocașul sârb Dejan Rusmir este de miercuri seară la Constanța, iar ieri a efectuat prima ședință de pregătire la baza sportivă a Farului. Jucătorul de 28 de ani spune că s-a acomodat cu „rechinii“ și speră să aibă rezultate la Farul. Dejan Rusmir joacă mijlocaș ofensiv, are 1,84 m și 78 kg, iar după două sezoane petrecute la Ceahlăul, înțelege și vorbește limba română, de aceea s-a și acomodat repede la Farul. „Am făcut un pas important în cariera mea. Am venit la un club de tradiție din România, la o echipă bună, cu care sper să am rezultate“, a declarat Rusmir, pentru „Cuget Liber”. La Ceahlăul, Rusmir a jucat, în doi ani, 53 de meciuri și a înscris 10 goluri, dintre care 7 în sezonul trecut. La Farul a venit în cantonamentul din Germania, iar evoluțiile sale de până acum, de la antrenamente și din amicale, le-au plăcut antrenorilor Farului. Rusmir spune că meciurile susținute de „rechini“ în stagiul german au fost reușite. „Am întâlnit adversari puternici, Twente Enschede, Lokeren, Anorthosis Famagusta, Slaven Belupo, dar le-am făcut față“, ne-a spus Dejan. La Ceahlăul, a jucat cu 25, însă la Farul, având în vedere că acest număr este al lui Nae, probabil că va purta pe tricou 20. Colegul de cameră al lui Dejan la Farul este, normal, celălalt sârb din lot, Dragan Gosic. La Piatra Neamț, a avut colegi câțiva foști fariști, Bădescu, Doicaru și Cristocea. Contra Farului, ca nemțean, Rusmir a jucat în toate cele patru meciuri din ultimele două sezoane. Matei și Alibec ratează meciul cu Buzăul Internaționalii de juniori fariști Denis Alibec și Cosmin Matei vor fi menținuți în lotul mare pentru noul sezon, dar vor rata primul meci, cu Gloria Buzău, fiind la lotul Under-18 al României până pe 27 iulie. Convocarea a fost pentru ieri, la Casa Fotbalului. Până pe 22 iulie, cei doi, care sunt mai mici cu un an decât restul tricolorilor, vor participa la o tabără națională, iar între 22 și 27 iulie vor fi în Georgia, pentru un meci amical. La aceste acțiuni, au mai fost chemați doi fariști, portarul Vlad Neagu și vârful Ștefan Sandu. Echipa națională Under-18 are un program dens și în perioada următoare: august: 17 - 21, două jocuri cu Moldova; septembrie: 8-11, meci cu Austria; noiembrie: 2-9, pregătire la Mogoșoaia, 9-16, Turcia: turneu de calificare la CE.