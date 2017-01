„Vor vedea şi faţa dură a lui Vicenţiu Iorgulescu“

Managerul general al Farului e supărat tare pe unii jucători și pe arbitrul meciului de la Chiajna

„Vor vedea și fața dură a lui Vicențiu Iorgulescu“

Înfrângerea rușinoasă a „marinarilor” din meciul de duminică l-a enervat rău pe oficialul din str. Primăverii, care și-a îndreptat tirul asupra câtorva fotbaliști, dar și a arbitrului, împotriva căruia spune că va depune memoriu. Lui Iorgulescu nu i-a picat deloc bine evoluția constănțenilor de la Chiajna și atitudinea unora dintre ei și spune că va schimba foaia în relația pe care o are cu ei. „Sunt foarte supărat pe unii jucători. Dacă ei cred că au venit la Farul să-și bată joc de patron, de numele meu și de club, se înșeală amarnic. În cariera mea, am fost mereu alături de fotbaliști, nu m-am certat cu ei. Am intrat mai degrabă în conflict cu fratele meu, decât cu ei, dar așa nu mai merge. Vor vedea și fața dură a lui Vicențiu Iorgulescu. Eu nu am cerut decât ordine, disciplină, bun simț și fotbal. Atât. Nu știu cum au fost învățați, dar, dacă nu respectă aceste lucruri, vor avea probleme. Pot intra și într-un cantonament prelungit. E inadmisibil ce s-a întâmplat la Chiajna. Îmi era milă de băieții din galerie care au venit la meci. Le dau dreptate 100%”, a declarat Iorgulescu, pentru „Cuget Liber”. Printre altele, managerul general al Farului l-a criticat pe Chico, pentru că a intrat accidentat în teren, și pe Gaston, care a avut o ieșire verbală nepotrivită. După o prestație nereușită în prima repriză, Chico a fost schimbat la pauză. „Chico mi-a ascuns că îl doare spatele. A jucat accidentat. Iar Gaston a ridicat tonul la mine, când am ieșit la marginea terenului, pentru a-i semnala ceva. Nu se poate așa ceva. Nu i-am cerut decât să joace. În prima etapă, a făcut un meci slab, dar l-am încurajat”, a mai spus Iorgulescu. „Nu l-aș fi iertat nici dacă ar fi fost frate cu mama” Oficialul farist a mai declarat că, în afara prestației jucătorilor, și arbitrul piteștean Cătălin Popa a avut o influență nefastă asupra deznodământului meciului. Iorgu-lescu acuză că Farul trebuia să primească două lovituri de la 11 m (în minutul 12, la 0-0, la o fază apreciată drept fault în careu asupra lui Matei, și în minutul 43, la 0-3, când, la un șut al lui Doicaru, un jucător de la gazde a făcut henț aproape de linia porții și trebuia eliminat). În plus, apreciază Iorgulescu, golul patru al Concordiei a fost dintr-un ofsaid mare. „Am pierdut cu 1-4 și nu ar trebui să căutăm nod în papură arbi-trajului, dar sunt lucruri evidente, pe care nu putem să le trecem cu vederea. Voi mai vedea fazele o dată și voi face memoriu împotriva arbitrului. Chiar și dacă ar fi fost frate cu mama, tot nu l-aș fi iertat. În condițiile în care noi începusem bine meciul, dacă primeam penalty la Matei, astfel se derula partida”, ne-a spus Iorgulescu. Problema fundașului stânga În urma cartonașului galben pe care l-a primit la Chiajna, Gaston va fi suspendat la meciul următor, cu Victoria Brănești, de la Constanța (sâmbătă, 13 mar-tie, ora 13, în direct la sport.ro). Antrenorul Ștefan Stoica va trebui să improvizeze, pentru că nu are alt fundaș stânga în lot. Vicențiu Iorgulescu a exclus varianta reactivării lui Pașcovici sau chiar Rastovac, care a jucat fundaș stânga în meciul Farului II cu CS Eforie. „Vom găsi o altă soluție”, ne-a spus Iorgulescu. În meciurile amicale premergătoare începerii returului, „Mourinho” a mai folosit pe partea stângă a apărării improvizațiile Soare și Mansur. O altă soluție ar putea fi schimbarea sistemului de joc, trecându-se la o așezare cu trei fundași. Contra Victoriei Brănești, va lipsi și Ene (și el avertizat la Chiajna), însă va reveni Ben Teekloh. În acest moment, juniorul echipei, Cosmin Matei, e la Mogoșoaia, la o acțiune a lotului național U-19, dar va reveni la echipă zilele acestea. *** Rezultatul de la Chiajna, o rușine „Rezultatul de la Chiajna e rușinos pentru Farul. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. În primele 20 de minute, nu am avut șansă, iar apoi, cum se întâmplă în fotbal, ocaziile s-au întors împotriva noastră. După golul doi, care a venit foarte repede după primul, am căzut psihic, ne-am pierdut concentrarea și am făcut multe greșeli. Totuși, Farul e o echipă matură și consider că putem bate Victoria Brănești. Dacă însă, Doamne ferește, nu vom câștiga, cred că va fi foarte greu să mai prindem locul întâi și va trebui să ne luptăm cu Sportul și cu Săgeata Stejaru pentru poziția secundă” Cosmin Matei, mijlocaș FC Farul