CS Cleopatra - LPS, în DN de rugby juniori sub 19 ani

Vor să ierneze în fotoliul de lider

Prima etapă a returului Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani se dispută duminică, 9 decembrie, și programează derby-ul Dobrogei, între echipele CS Cleopatra Mamaia și LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța. Este un duel total disproporționat. De o parte, se va afla liderul ierarhiei, Cleopatra (47 p; antrenori, Cristian Brănescu și Marian Nache), care are drept obiectiv câștigarea medaliilor de aur, iar de cealaltă, „lanterna“ LPS (0 p; antrenori, Dumitru Bucur, Adrian Pllotschi și Virgil Năstase), astfel încât singura necunoscută este diferența pe tabela de marcaj. „Nu ne interesează să dăm 100 de puncte LPS-ului. Vrem să se încheie mai repede sezonul, mai ales că, din cauza vremii și a stării terenurilor, calitatea partidelor lasă de dorit. Ne vom pregăti în iarnă foarte serios, pentru că, la primăvară, lupta pentru titlul național va fi acerbă“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Meciul se va juca duminică, de la ora 12, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“ din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“. Lucrurile stau exact invers în campio-natul de juniori sub 18 ani, unde rugbiștii de la LPS sunt pe locul întâi în clasament, poziție pe care, mai mult ca sigur, și-o vor păstra până la finele anului. v v v Vineri, comisia de competiții din cadrul Federației Române de Rugby a decis ca partida Steaua București - RCJ Farul Constanța, restanță din faza întâi a Diviziei Naționale de seniori, să se desfășoare pe data de 17 decembrie, de la ora 11.30, pe stadionul „Ghencea”.