„Vom avea din nou constănţence în lotul de la Deva“

Simona Amânar Tabără, vicepreședintele Federației Române de Gimnastică:

„Vom avea din nou constănțence în lotul de la Deva“

Constănțeanca Simona Amânar Tabără, fosta multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, crede că nu e ușor ca, în fiecare an, Constanța să dea câte o sportivă de talia Cătălinei Ponor, a Danei Sofronie sau a ei. „În acest moment, avem o gimnastă la lotul de junioare. Fete sunt, așadar, dar, deocamdată, nu au vârsta de a ajunge la lot. Sunt sigură însă că vom avea din nou gimnaste din Constanța la Deva, dar e o perioadă mai grea. Cred că toate cluburile trec prin acest moment. E normală o asemenea situație, pentru că nu e ușor să dai în fiecare an câte o gimnastă de talia Cătălinei Ponor, a mea sau a Danei Sofronie”, a declarat Simona Amânar, pentru „Cuget Liber”, la Constanța, unde a fost prezentă la ediția a doua a „Memorialului Mircea Frum”. Simona crede că, la Olimpiada de la Beijing, fetele lui Forminte s-au descurcat foarte bine, „au făcut tot ce au putut”. „Faptul că am avut două medalii, un aur și un bronz, este o realizare de semnalat. Din cele opt medalii care s-au obținut la Jocurile Olimpice, două sunt ale gimnasticii. Un rezultat așteptat. De fapt, acesta ne era și obiectivul”, a arătat vicepreședintele FRG.