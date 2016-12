Voleiul constănţean, la pământ! CVM Tomis s-a retras din Liga Campionilor

Voleiul constănțean, la pământ! CVM Tomis s-a retras din Liga Campionilor

Constanța și-a pierdut încet-încet locul din primele divizii sportive din țară - fotbal, baschet, rugby, handbal (feminin și masculin), volei feminin, iar acum… și voleiul masculin se află pe marginea prăpastiei.Rând pe rând, la malul mării s-au „îngropat” echipele care odată adunau mii de oameni în Sala Sporturilor ori pe stadion. După BC Farul, HCM, CS Volei 2004 Tomis, RCJ Farul, din acest an, o altă echipă constănțeană, campioană a României, este cu un picior în groapă.Conducerea CVM Tomis a decis, vineri, să trimită către Confederația Europeană de Volei documentele de retragere a echipei din Liga Campionilor. Principalul motiv este nesiguranța financiară pe baza căreia tot mai mulți jucători au decis să părăsească echipa.În această săptămână, când lotul s-a reunit pentru pregătirea returului, lucrurile încă incerte i-au făcut pe Andrei Laza și Dragoș Pavel să plece. Cei doi s-au transferat la echipa VC Caransebeș.Vineri, la doar două zile după, și că-pitanul formației, Sergiu Stancu, a anunțat conducerea că dorește să-și rezilieze contractul. Al patrulea jucător plecat în ultimele zile este juniorul Andrei Mihalescu.Singurul voleibalist cu un minim de experiență rămas la Constanța este Robert Vologa, în vârstă de 19 ani. Din fosta echipă, au mai rămas Radu Dediulescu (17 ani), Alexandru Muscină (19 ani), George Gavriz (18 ani) și Ovidiu Darlaczi (16 ani). Antrenorul Radu Began va fi nevoit să completeze lotul cu juniorii clubului.„Chiar dacă nu plecau și ultimii jucători, tot ne era foarte greu. Nu i-am putut forța să rămână la Constanța, având în vedere situația în care suntem. A trebuit să ne revizuim obiectivele și am decis că cel mai bine ar fi să ne retragem din Liga Cam-pionilor, iar în ceea ce privește campionatul intern, să încercăm să evităm retrogra-darea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al clubului constănțean, Serhan Cadâr.Pentru retragerea din Liga Campionilor, CVM Tomis va fi amendată cu 14 mii de euro per fiecare meci la care nu se va prezenta. Constănțenii mai aveau de disputat două partide (pe 20 ianuarie, în deplasare, cu Asseco Resovia Rzeszow, și pe 26 ianuarie, pe teren propriu, cu Volley Asse-Lennik), ceea ce înseamnă că CVM Tomis va fi amendată cu 28 de mii de euro. Pe lângă această sumă, echipa va primi o suspendare de trei ani din compe-tițiile europene.Primul meci oficial al echipei constănțene va fi pe data de 23 ianuarie, pe teren propriu, cu Unirea Dej. Constănțenii se regăsesc pe locul al șaptelea, cu 15 puncte acumulate.Echipa constănțeană a fost de șase ori campioană a României și de opt ori câștigătoare a Cupei României, de patru ori vicecampioană națională, iar sezonul trecut, CVM a bifat calificarea în play-off 12 al Ligii Campionilor.