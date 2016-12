Voleibaliştii de la CVM Tomis se reunesc de Ziua Marinei

Voleibaliștii de la CVM Tomis se reunesc de Ziua Marinei

Voleibaliștii de la CVM Tomis Constanța se vor reuni în data de 15 august, iar prima parte a pregătirii în vederea debutului în noua ediție de campionat va avea loc la Constanța. La reunire, nu vor fiprezenți toți componenții lotului, pentru că mulți dintre ei sunt angrenați în acțiunile echipelor naționale: Voinea, Began și Birău - România, coordonatorul Blanco - Venezuela (va ajunge pe litoral pe 4 septembrie), în timp ce „legiunea bulgară”, în frunte cu antrenorul Martin Stoev, este așteptată pe 14 august. De aseme-nea, liberoul venezuelan Joel Alexander Silva Pontoja se va alătura echipei pe 26 august. În schimb, CVM Tomis nu va mai conta pe serviciile lui Mihăilă, care a anunțat că renunță la activitatea sportivă de performanță. „Încercăm să mai aducem un jucător pentru postul de libero, obligatoriu român. De altfel, limita de jucători străini (6) am atins-o. Restul posturilor sunt acoperite. Vreau să subliniez faptul că, în centru, avem numai jucători români, iar al doilea ridicător, Marin Lescov, deși, ca sportiv, aparține de Federația de Volei a Republicii Moldova, are cetățenie română”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadîr. Noua ediție de campionat începe în data de 4 octombrie, iar obiectivele echipei sunt neschimbate: câștigarea titlului de campioană, câștigarea Cupei României și calificarea în turneul final al unei competiții europene. Conducerea clubului CVM Tomis intenționează să organizeze, în a doua jumătate a lunii septembrie (week-end-urile 16-18 sau 23-25), un turneu amical, la Constanța. „Nu am stabilit încă perioada de disputare a turneului, aceasta va fi aleasă în funcție de zilele în care vor ajunge jucătorii noștri, dar și de adversarele pe care le putem găsi. Ne dorim să fie formații de valoare, pentru că nu organizăm turneul doar de dragul de a face ceva. El trebuie să fie cel puțin la nivelul Trofeului Tomis la volei feminin. Problema este că între calendarul competițional al federației internaționale și cel al federației române sunt diferențe, programul echipelor noastre nu coincide cu cel al echipelor din străinătate”, a explicat Serhan Cadîr.