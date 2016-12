Volei masculin / Vezi aici echipele participante la Cupa Mării Negre! Nu lipseşte Galatasaray!

Volei masculin / Vezi aici echipele participante la Cupa Mării Negre! Nu lipsește Galatasaray!

Cea de-a VII-a ediție a Cupei Mării Negre la volei masculin se va desfășura, începând de mâine, la Sala Sporturilor. Printre echipele participante, se numără și Galatasaray Istanbul (Turcia), pe care CVM Tomis Constanța o va înfrunta în meci direct. „Vor fi cu siguranță partide spectaculoase, între echipe puternice. Sperăm ca numărul spectatorilor prezenți în Sala Sporturilor să fie cât mai mare, mai ales că intrarea este liberă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv Serhan Cadâr. Iată programul meciurilor: vineri: ora 17.00: CVM Tomis - OK Novi Pazar (Serbia); ora 19.00: Galatasaray Istanbul - Marek Union Dupnița (Bulgaria); sâmbătă: ora 17.00: CVM Tomis - Marek Union Dupnița; ora 19.00: Galatasaray - OK Novi Pazar; duminică: Marek Union Dupnița - OK Novi Pazar; ora 13.00: CVM Tomis - Galatasaray.