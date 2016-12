Volei feminin: Dinamo egalează Ştiinţa Bacău, în finala Diviziei A1

Volei feminin: Dinamo egalează Știința Bacău, în finala Diviziei A1

Formația de volei feminin Dinamo Romprest București a egalat Știința Bacău în finala Diviziei A1, 1-1, după un joc disputat duminică seara în Sala Sporturilor din Bacău pe care l-a câștigat cu scorul de 3-2 (25-20, 23-25, 22-25, 25-22, 15-11).Potrivit Agerpres, cu o zi înainte, echipa oaspete pierduse cu scorul de 1-3, după o dispută foarte echilibrat timp de trei seturi, dar cedată rapid în cel de-al patrulea. Echipa bucureșteană, având în Maria Karakașeva o voleibalistă ce a evoluat fără greșeală pe tot parcursul meciului și în Daniela Mincă, în ultima parte a jocului, o coordonatoare care și-a amintit de timpul în care era de neînlocuit la echipa națională, s-a impus duminică în fața gazdelor parcă prea sigure de victorie după ce nu mai pierduseră în fața dinamovistelor de mai bine de un an și jumătate, răstimp în care au câștigat nouă dispute consecutive.Dinamo a beneficiat și de experimentele făcute de Florin Grapă, antrenorul Științei, care după ce în meciul de sâmbătă începuse fără coordonatoarea Kim Staelens, preferând-o pe Sabina Miclea, soluție la care a renunțat la finele primului set, pierdut tocmai ca urmare a evoluției nesatisfăcătoare a acesteia, duminică a dispus un sextet din care lipsea Katia Zakrevskaia, pe care a înlocuit-o cu Roxana Bacșiș, ce s-a dovedit a fi complet ieșită din formă. A mai încercat tehnicianul băcăuan, în momentele în care se afla la serviciu Dinamo întărirea blocajului prin înlocuirea liberoului Vujovic, ce nu oferea un randament satisfăcător, cu Sobo, o jucătoare înaltă ce oferise de multe ori soluția unor blocări foarte bune a atacului advers. Numai că Sobo nu s-a aflat nici ea într-o bună dispoziție de joc. În încercarea de a oferi adversarelor ''surprize" în joc, antrenorul băcăuana mai scos-o din joc și pe principala trăgătoare a Științei, Mimi Sosa. Numai că olandeza Kim Staelens nu s-a prea înțeles bine la mingile puse decât cu Zakrevskaia, impecabilă și în jocul de duminică, și aproape deloc cu Sobo ori cu Rogojinaru. Evoluția scorului reflectă dinamismul, dar și imprevizibilul fiecărui moment din partidă: în primul set 5-3, 9-12, 13-23, 20-25; în al doilea set: 4-2, 11-11, 15-18, 18-22, 23-23, 25-23; în setul trei: 7-9, 12-10, 16-13, 23-18, 25-20; în setul patru: 4-8, 12-18, 16-18, 19-24, 22-25. În ultimul set, dinamovistele au dominat clar de la început, 2-8, și chiar dacă gazdele s-au apropiat la 10-12, Dinamo a reușit să se impună, printr-o mobilizarea exemplară pe fiecare minge jucată, cu 15-11 și să câștige partida relansând lupta pentru titlul de campioană pe care l-au pierdut anul trecut tot în fața echipei din Bacău în doar trei partide. ''Am câștigat poate nesperat pentru mulți, spărgând un ghinion de nouă meciuri. Am făcut-o, însă, într-un moment ce asigură, în continuare, un interes deosebit în lupta pentru cucerirea titlului național. Acum avem șansa noastră, mai ales că următoarele două meciuri le disputăm la București, peste două săptămâni. Cred, însă, că vor fi dispute echilibrate, pentru că sunt sigur Știința nu va capota după această partidă pierdută pe teren propriu. Are resurse, dar, acum avem și noi încredere mare că putem recuceri titlul național pierdut anul trecut tocmai în fața echipei băcăuane'', a declarat Marian Constantin, antrenorul echipei Dinamo. El s-a arătat foarte mulțumit de evoluția întregii echipe, evitând să facă nominalizări, dar a ținut să precizeze că ''atunci când ești la greu este bine să apelezi la experiență", făcând aluzie la jocul foarte bun prestat de ''veteranele" Mincă și Corjeuțanu. Florin Grapă, dezamăgit pentru că echipa sa nu i-a făcut un cadou de ziua numelui, s-a arătat la finele meciului ''îngrijorat de ceea s-ar putea întâmpla la București nu numai pe terenul de joc". El nu a dorit, însă, să precizeze la ce a făcut această referire.''Sper să pot să le readuc, mental, în formă pe elevele mele și să o recuperez pe Zakrevskaia, accidentată. Avem încă atuurile noastre, avem acum nevoie de voință, de încredere. Am mai reușit și altădată să depășim momentele dificile", a mai precizat Florin Grapă.