Voinicii saltelelor

Înființată în decembrie 2002, Asociația Județeană de Lupte Constanța a intrat pe un făgaș normal din 2004, de când, cu sprijinul DSJ Constanța, a început să organizeze numeroase competiții de copii, cadeți și juniori. La ora actuală, cel mai bun luptător constănțean, la nivel juvenil, este Cătălin Cășaru, de la LPS „Nicolae Rotaru" CSS. Asociația este condusă de Vasile Dușu, vicepreședinte e Valentin Dobrin, director executiv - Ioan Giuglea, iar membri sunt Daniel Toader și Ioan Bărbătei, toți antrenori la diferite cluburi din județ. Dușu activează, din 2005, la CS Farul. Are rezultate deosebite la Naționalele de seniori. Înainte să vină la Farul, a antrenat la CS Hercules, și acolo cu performanțe. Valentin Dobrin și Ioan Giuglea sunt profesori de greco-romane la LPS „Nicolae Rotaru" CSS Constanța, ei pregătindu-l pe Cășaru, campion național, câștigător de turnee internaționale și participant la Europenele de cadeți de la Varșovia (Polonia). La secția de lupte libere a LPS activează Ioan Bărbătei și Petru Bucur, care au medaliați la Naționalele de copii, cadeți și juniori. Daniel Toader este antrenor la CSS Medgidia. În mulți ani, a obținut medalii, iar anul 2006 a fost chiar foarte bun, după cum ne-a declarat Ioan Giuglea. Mangalia, și ea medaliată la Naționale, are doi frați, Ionel și Lucian Luca (președintele și vicepreședintele CS Mangalia), membri în Biroul Federal. La Mangalia s-a reușit și organizarea de competiții de nivel național.