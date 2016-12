Vlăduţ Răduc, „diamantul“ descoperit de antrenorul Ion Zlate

Vlăduț Răduc, „diamantul“ descoperit de antrenorul Ion Zlate

Ion Zlate, antrenorul care i-a descoperit pe Denis Șerban și Adrian Senin, propune un nou nume pentru fotbalul de performanță: Vlăduț Răduc. „L-am selecționat la vârsta de 9 ani și l-am direcționat către Academia Hagi. Este o mare speranță a fotbalului constănțean. Are calități fizice foarte bune, tehnică, forță și viteză, adică exact cerințele necesare performanței. Evoluează pe postul de atacant”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Zlate. Tehnicianul constănțean a lansat, anul acesta, și trei jucătoare de fotbal, care au primit deja „botezul” Ligii I, în tricoul SNC-ului: Roxana Solcan (14 ani), Cătălina Drăgan (15 ani) și Elena Prisăcaru (16 ani). „2009 a fost un an greu pentru clubul nostru, ne-am confruntat cu probleme financiare, dar am supraviețuit. Ne-a ținut în viață marea dorință a fetelor de a juca fotbal. Dacă nu le vedeam interesate, probabil că ne retrăgeam din campionat. Sper ca cele trei jucătoare debutante în Liga I să le calce pe urme Florentinei Spînu, Elenei Pavel, Teodorei Drăgoescu, Nicoletei Silion sau Alinei Cimpoieși, foste componente ale echipei noastre, care au ajuns acum în campionatele din Spania, Franța sau Israel”, a spus Zlate.