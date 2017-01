Un tehnician sârb a venit să pună umărul la reconstrucția baschetului constănțean

Vladimir Vlaski, cooptat în colectivul tehnic al CS Phoenix

CS Phoenix Constanța a făcut o achiziție de lux, prin cooptarea în staff-ul tehnic a sârbului Vladimir Vlaski. Fost jucător și apoi antrenor la echipe din țara natală, Vlaski a venit încrezător pe litoral, pentru a pune umărul la construcția de la zero a unei viitoare mari formații de baschet. Cu Vladimir Vlaski, este suficient să stai de vorbă trei minute pentru a-ți da seama că are adânc impregnat spiritul de luptător specific nației sârbe. La numai 30 de ani, vârstă pe care o va împlini în ianuarie 2011, Vlaski este un tip bine educat și a venit la Constanța pentru a construi din temelii o echipă de baschet despre care se va auzi cu sigu-ranță peste câțiva ani: Phoenix. „Mi-a plăcut din start ideea de a veni la Constanța, un oraș important al României, cu multiple posibilități, așezat la malul Mării Negre. M-am informat despre situația baschetului constănțean, știu că nu mai există activitate la nivel de seniori, iar dintre toate grupările de copii și juniori, CS Phoenix mi s-a părut - și sunt convins că este - cel mai serios. Primul contact cu acest club l-am avut în vară, când am participat la Campul de pregătire de zece zile, o experiență foarte bună, în care am evaluat potențialul acestor copii”, a declarat, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, Vladimir Vlaski. Sârbul a început să joace baschet în orașul natal Backa Topola, apoi s-a transferat la BC Varadin Novi Sad. S-a perfecționat aici pe mai multe fronturi, ca jucător și antrenor, urmând totodată cursurile colegiului. A revenit apoi la Backa Topola, unde a lucrat, în calitate de secund al lui Goran Vîrkic, la echipa de seniori. Concomitent, era „vioara întâi” la formația de juniori. Fiind reprezentant al unei forțe mondiale a baschetului (Serbia stă la aceeași masă cu SUA și Rusia), Vladimir și-a luat licența internațională FIBA, care îi permite să conducă chiar și echipe naționale. Nu în ultimul rând, este lector la taberele de pregătire și perfecționare a jucătorilor și antrenorilor. Coordonatele de bază: talent, muncă, ambiție Contractul lui Vladimir Vlaski cu Phoenix este valabil pe un an, dar înțelegerea poate fi prelungită. „Vom vedea cum vor evolua lucrurile, sperăm să atragem de partea noastră câți mai mulți parteneri. Mai întâi, trebuie să demonstrăm comunității că merită să aibă încredere și să investească în noi. Potențialul uman al clubului este foarte bun, avem resurse, există o bază ideală care poate fi folosită ca punct de plecare în construcția unei echipe de seniori. Coordonatele după care mă ghidez sunt următoarele: talentul, munca - foarte multă și bună muncă - și ambiția jucătorilor”, a explicat Vlaski. Tehnicianul sârb a fost prezentat oficial, în cadrul unei festivități organizate la sala de sport a Liceului „Lucian Blaga”, eveniment la care au asistat aproximativ 150 de persoane: sportivi, părinți, iubitori ai baschetului. „Luăm lucrurile pas cu pas, vom reașeza grupele, pe categorii de vârstă, de la 6 la 19 ani. Porțile clubului sunt larg deschise pentru toți copiii. Și mai vreau să accen-tuez un aspect: cine vrea să vină să ne vadă la antrenament sau la meciuri o poate face oricând. Nu avem nimic de ascuns, din contră, lansăm această invitație tuturor constănțenilor”, a mai spus Vladimir Vlaski.